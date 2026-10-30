Festival Miquixtli 2026: habrá cierres viales en el centro de Cuernavaca

En Cuernava se realizarán cortes a la circulación. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Con motivo del desfile del Festival Miquixtli 2026, este viernes 30 de octubre habrá cortes a la circulación en el centro de Cuernavaca, Morelos, a partir de las 15:00 horas por el desfile relacionado a las festividades de Día de Muertos.

Mapa del corte a la circulación en Cuernavaca

El Gobierno de Morelos compartió la ruta del desfile, el cual partirá al filo de las 15:00 horas del Soriana y recorrerá avenida Morelos Sur, luego se dirigirá a Miguel Hidalgo para finalizar en el bulevar Benito Juárez.

Planea tus recorridos con tiempo y disfruta al máximo de esta gran tradición. ¡Te esperamos!#LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/TM27DRATRz — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) October 30, 2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) local explicó que la reapertura de las vialidades será paulatina, con horarios previstos a partir de las 17:45 y hasta las 19:30 horas. Estas acciones se realizarán en coordinación con la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de Cuernavaca.

El desfile del Festival Miquixtli 2026 integrará a más de 100 niñas y niños de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas del Centro Cultural Infantil (CCI) La Vecindad y el Centro Cultural La Estación, el viernes 30 de octubre, a partir de las 17:00 horas.

Además, participará el Ensamble Emblemático y los grupos de danza del CCI La Vecindad ofrecerán una presentación el sábado 31 de octubre, a las 16:00 horas, en la Fuente Magna del Centro Cultural Jardín Borda.

Despliegan operativo de seguridad por Miquixtli 2026

El Festival Miquixtli se llevará a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre bajo el lema “Caminos que nos unen”. Además de Cuernavaca, que será la sede principal, habrá actividades culturales en Cuautla, Puente de Ixtla, Tepoztlán y Zacualpan de Amilpas.

Ante la llegada de visitantes, la SSPC Morelos desplegará un operativo preventivo y de vigilancia en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las policías municipales de los 36 municipios.

El dispositivo contará con elementos del Mando Coordinado Policía Morelos, la Unidad de Operaciones Especiales, Policía Preventiva, Unidad Canina, Policía Montada y Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA). También participarán médicos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Durante el operativo se utilizará el helicóptero para labores de vigilancia aérea y personal especializado del C5 atenderá los reportes a través de las líneas 9-1-1.

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