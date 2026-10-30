Festival Miquixtli 2026: habrá cierres viales en el centro de Cuernavaca
El Gobierno de Morelos compartió un mapa del desfile.
Con motivo del desfile del Festival Miquixtli 2026, este viernes 30 de octubre habrá cortes a la circulación en el centro de Cuernavaca, Morelos, a partir de las 15:00 horas por el desfile relacionado a las festividades de Día de Muertos.
Mapa del corte a la circulación en Cuernavaca
El Gobierno de Morelos compartió la ruta del desfile, el cual partirá al filo de las 15:00 horas del Soriana y recorrerá avenida Morelos Sur, luego se dirigirá a Miguel Hidalgo para finalizar en el bulevar Benito Juárez.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) local explicó que la reapertura de las vialidades será paulatina, con horarios previstos a partir de las 17:45 y hasta las 19:30 horas. Estas acciones se realizarán en coordinación con la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de Cuernavaca.
- El desfile del Festival Miquixtli 2026 integrará a más de 100 niñas y niños de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas del Centro Cultural Infantil (CCI) La Vecindad y el Centro Cultural La Estación, el viernes 30 de octubre, a partir de las 17:00 horas.
Además, participará el Ensamble Emblemático y los grupos de danza del CCI La Vecindad ofrecerán una presentación el sábado 31 de octubre, a las 16:00 horas, en la Fuente Magna del Centro Cultural Jardín Borda.
Despliegan operativo de seguridad por Miquixtli 2026
El Festival Miquixtli se llevará a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre bajo el lema “Caminos que nos unen”. Además de Cuernavaca, que será la sede principal, habrá actividades culturales en Cuautla, Puente de Ixtla, Tepoztlán y Zacualpan de Amilpas.
Ante la llegada de visitantes, la SSPC Morelos desplegará un operativo preventivo y de vigilancia en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las policías municipales de los 36 municipios.
El dispositivo contará con elementos del Mando Coordinado Policía Morelos, la Unidad de Operaciones Especiales, Policía Preventiva, Unidad Canina, Policía Montada y Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA). También participarán médicos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).
- Durante el operativo se utilizará el helicóptero para labores de vigilancia aérea y personal especializado del C5 atenderá los reportes a través de las líneas 9-1-1.
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