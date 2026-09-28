La preocupante cifra que sacude a la UAEM: seis estudiantes asesinados en lo que va de 2026

Estudiantes de la UAEM han pedido más seguridad: Foto: Cuartoscuro

La noche del sábado 26 de septiembre, dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados durante un ataque armado en Cuernavaca, elevando a seis el número de alumnos de la institución que han perdido la vida a causa de hechos violentos durante 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Christian Shamed y Gael, ambos de 17 años y estudiantes de la Preparatoria Número 2 de la universidad. De acuerdo con los primeros reportes, los jóvenes habían salido de una fiesta y se encontraban afuera de una tienda en la colonia Chulavista cuando fueron atacados por sujetos que viajaban en motocicleta.

Seis estudiantes asesinados: una cifra que vuelve a sacudir a la UAEM

Con el asesinato de los dos adolescentes en la colonia Chulavista, la UAEM acumula seis estudiantes asesinados durante 2026, de acuerdo con el recuento de casos difundido tras el ataque.

Los dos jóvenes cursaban el tercer y quinto semestre de la Preparatoria 2. De acuerdo con los primeros reportes, habían acudido a una celebración y posteriormente se encontraban con otros jóvenes cuando fueron atacados a balazos. Otro adolescente resultó herido y fue trasladado para recibir atención médica.

El doble homicidio llevó nuevamente a la comunidad universitaria a exigir el esclarecimiento de los hechos y a cuestionar la violencia que ha alcanzado a estudiantes de distintas edades y campus.

Claudia, Kimberly, Karol y Ailine: los otros casos que marcan a la universidad

Antes de este ataque, la muerte violenta de cuatro estudiantes vinculadas con la UAEM ya había generado protestas, homenajes y exigencias de justicia.

Entre ellas se encuentra Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en la UAEM y fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla. La Fiscalía de Morelos investiga el caso como feminicidio y detuvo a un hombre señalado como probable responsable.

También están los casos de Kimberly Jocelyn Ramos, estudiante de Contaduría; Karol Toledo Gómez, alumna de Derecho; y Ailine N., cuyo cuerpo fue localizado en su domicilio en Jiutepec. Los cuatro casos han formado parte de las exigencias de justicia de estudiantes y colectivos universitarios.

La muerte de Claudia, además, reavivó reclamos que ya existían dentro de la universidad por los feminicidios de estudiantes ocurridos durante el año. Antes del nuevo ataque, distintos recuentos periodísticos habían documentado cuatro estudiantes asesinadas vinculadas con la UAEM.

“No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto”

Tras conocer el asesinato de los dos estudiantes de la Preparatoria 2, la UAEM expresó sus condolencias a las familias y demandó a la Fiscalía General del Estado de Morelos una investigación que permita esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables.

La universidad también señaló que brindará acompañamiento y apoyo institucional a las familias de las víctimas.

Foto: UAEM

En su posicionamiento, la institución advirtió que la indignación no puede convertirse en una respuesta permanente ante la violencia y exigió acciones para evitar que más integrantes de su comunidad sean víctimas.

Por su parte, la Fiscalía de Morelos informó que personal del Ministerio Público, de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales realizó las primeras diligencias y señaló que agotará todas las líneas de investigación relacionadas con el ataque.

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