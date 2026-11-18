Sheinbaum participa en APEC 2026. Foto: AFP

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, cuestionaron las barreras comerciales y las sanciones económicas este miércoles 18 de noviembre durante la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), celebrada en Shenzhen, China.

Sus declaraciones contrastan con la política de México, que desde enero de 2026 mantiene aranceles de hasta 50% a determinados productos importados de países sin tratados de libre comercio, incluidos China y Rusia.

La reforma mexicana en materia arancelaria modificó mil 463 fracciones arancelarias de distintos sectores industriales. Posteriormente, en abril, el Gobierno federal estableció tarifas de entre 5% y 35% para otras 185 fracciones.

China y México en APEC 2026. Foto: UnoTV (IA)

El contraste adquiere relevancia porque China ya cuestionó formalmente las medidas mexicanas. El 25 de marzo, su Ministerio de Comercio concluyó una investigación que calificó las restricciones como barreras al comercio y la inversión.

Además, mientras las importaciones de mercancías chinas sujetas a los nuevos aranceles disminuyeron 28.4% entre enero y mayo, México continúa dependiendo de China como uno de sus principales proveedores internacionales.

Xi Jinping pide eliminar barreras comerciales durante APEC 2026

Durante su intervención ante empresarios de las 21 economías que integran APEC, Xi Jinping defendió la apertura comercial y pidió eliminar obstáculos al comercio y la inversión.

El mandatario chino cuestionó el proteccionismo y el unilateralismo, además de defender el sistema multilateral de comercio basado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

También propuso avanzar hacia una zona de libre comercio de Asia-Pacífico y fortalecer las cadenas internacionales de suministro.

Xi sostuvo que las economías de la región deben ampliar la cooperación y facilitar el intercambio de mercancías, inversiones y tecnología.

Por su parte, Vladímir Putin criticó las sanciones económicas occidentales contra Rusia y sostuvo que los mecanismos de presión económica no han conseguido paralizar el desarrollo de su país.

El presidente ruso también cuestionó las restricciones comerciales y defendió una mayor cooperación económica con las naciones de Asia-Pacífico.

Las declaraciones de ambos mandatarios se produjeron en un contexto de tensiones comerciales internacionales, particularmente con Estados Unidos.

Sin embargo, ninguno de los dos discursos constituyó una crítica dirigida expresamente a los aranceles mexicanos.

México mantiene aranceles de hasta 50%: ¿qué productos están afectados?

El 1 de enero de 2026 entró en vigor una reforma arancelaria mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 2025.

La modificación comprendió 1,463 fracciones arancelarias de 17 sectores industriales, con impuestos que en determinados casos alcanzan 50%.

Entre los productos y sectores contemplados se encuentran:

Automóviles: determinadas fracciones, incluidos vehículos eléctricos nuevos, tienen una tasa de 50%

determinadas fracciones, incluidos vehículos eléctricos nuevos, tienen una tasa de 50% Juguetes: diversas fracciones están sujetas a aranceles de 30%

diversas fracciones están sujetas a aranceles de 30% Ropa y textiles: prendas, telas e hilados con diferentes gravámenes

prendas, telas e hilados con diferentes gravámenes Acero y aluminio: distintas mercancías y manufacturas

distintas mercancías y manufacturas Autopartes: componentes para la industria automotriz

componentes para la industria automotriz Calzado: zapatos y otros artículos

zapatos y otros artículos Electrodomésticos: aparatos destinados al uso doméstico

aparatos destinados al uso doméstico Muebles: mobiliario y componentes

En abril de 2026, el Gobierno mexicano publicó otra modificación arancelaria que estableció tasas de entre 5% y 35% para 185 fracciones adicionales.

Esta segunda disposición comprendió productos químicos, cosméticos, textiles, acero, manufacturas de aluminio, autopartes, material eléctrico y muebles, entre otros.

Los impuestos dependen de la clasificación de cada mercancía. Por ello, no todos los productos procedentes de China o Rusia pagan aranceles de 50%.

También existen mecanismos especiales y tratamientos preferenciales para determinadas importaciones.

¿Por qué México impuso aranceles a productos de China y otros países?

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha vinculado las modificaciones arancelarias con los objetivos del Plan México, particularmente el fortalecimiento de la industria nacional.

La Secretaría de Economía sostiene que las medidas buscan incrementar la producción interna, sustituir determinadas importaciones y fortalecer las cadenas de proveeduría.

También pretende proteger empleos en sectores industriales como el automotriz, siderúrgico, textil y del calzado.

El Gobierno federal ha señalado que los aranceles no están dirigidos exclusivamente contra China, sino que se aplican conforme al tratamiento comercial de los países sin tratados de libre comercio con México.

La legislación mexicana contempla mecanismos para garantizar el abastecimiento de insumos industriales en condiciones competitivas.

Esto resulta relevante porque algunas empresas mexicanas utilizan materias primas, maquinaria y componentes importados en sus procesos productivos.

China ya calificó los aranceles mexicanos como barreras comerciales

La controversia comercial entre México y China comenzó antes de la cumbre de APEC.

El 25 de marzo de 2026, el Ministerio de Comercio chino publicó las conclusiones de una investigación sobre las medidas restrictivas adoptadas por México.

La investigación había comenzado el 25 de septiembre de 2025, después de que el Gobierno mexicano planteara modificaciones a su política arancelaria.

La autoridad china concluyó, conforme a su legislación, que las medidas mexicanas constituían barreras al comercio y la inversión.

Pekín argumentó que los incrementos arancelarios dificultaban el acceso de productos y empresas chinas al mercado mexicano.

También sostuvo que las restricciones afectaban la competitividad de sus industrias.

El Ministerio de Comercio advirtió que estaba facultado para adoptar medidas destinadas a proteger los intereses de las empresas chinas.

Esta determinación corresponde a una investigación realizada por China bajo su propia legislación. No equivale a una resolución de la OMC que declare ilegales los aranceles mexicanos.

México, por su parte, ha defendido estas medidas como instrumentos de política industrial y protección de la producción nacional.

¿Funcionaron los aranceles? México reporta caída de 28.4% en importaciones chinas

La Secretaría de Economía presentó resultados sobre el comportamiento de las mercancías sujetas al paquete arancelario.

El 30 de agosto de 2026, el secretario Marcelo Ebrard informó que las importaciones mexicanas de productos chinos comprendidos en la reforma disminuyeron 28.4% entre enero y mayo.

La comparación corresponde al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con los datos presentados por el funcionario, las importaciones de las 1,463 fracciones procedentes del conjunto de países sin tratado comercial disminuyeron 23.2%.

Ebrard también reportó reducciones en sectores específicos:

Calzado: 59%

59% Automóviles ligeros: 35%

35% Electrodomésticos: alrededor de 27%

alrededor de 27% Textiles: 13.9%

Estas cifras corresponden a los productos comprendidos en las medidas analizadas y no necesariamente al total de importaciones mexicanas de cada sector.

El funcionario defendió la política arancelaria y señaló que la reducción de importaciones debía contribuir a la recuperación de la producción nacional.

Sin embargo, una disminución de las compras externas no demuestra por sí sola un incremento equivalente en la producción mexicana.

Para determinar ese efecto también es necesario revisar indicadores de fabricación, empleo, inversión y precios.

China, uno de los principales proveedores de México

China mantiene una posición central en el comercio exterior mexicano y figura como el segundo mayor proveedor de mercancías del país, después de Estados Unidos.

México importa de China maquinaria, equipo eléctrico, componentes electrónicos, autopartes y distintos bienes de consumo e industriales.

La relación comercial presenta un déficit para México, debido a que el valor de las mercancías que compra a China supera ampliamente sus exportaciones hacia ese mercado.

Esta relación explica por qué los aranceles mexicanos tienen relevancia para las empresas chinas, pero también para los importadores y fabricantes establecidos en México.

El impacto depende del tipo de mercancía, la tasa aplicable y la posibilidad de obtener componentes de otros proveedores.

Por ello, el efecto de los aranceles no puede medirse únicamente por la reducción de las importaciones. También deben considerarse sus consecuencias sobre los costos de producción y el abastecimiento nacional.

Rusia: fertilizantes, acero y aluminio en su relación comercial con México

Aunque el intercambio comercial entre México y Rusia es considerablemente menor que el mantenido con China, incluye mercancías utilizadas por distintas actividades económicas.

Entre los principales productos que México importa desde Rusia se encuentran fertilizantes, hierro, acero, aluminio y manufacturas de caucho.

Los fertilizantes tienen importancia para la actividad agrícola, mientras que los metales se utilizan en distintos procesos industriales.

Las reformas arancelarias mexicanas comprenden determinadas mercancías de acero, aluminio y otros sectores.

Sin embargo, no todas las importaciones procedentes de Rusia están sujetas a los nuevos gravámenes, ni todas las mercancías de un mismo sector pagan la misma tasa.

El tratamiento depende de la fracción arancelaria y de las disposiciones aplicables.

¿Qué economías de APEC pueden enfrentar los aranceles mexicanos?

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico está integrado por 21 economías, incluido México.

Entre sus integrantes que no cuentan con un tratado de libre comercio vigente con México se encuentran:

China

Rusia

Corea del Sur

Taipéi Chino

Tailandia

Indonesia

Filipinas

Hong Kong, China

Papúa Nueva Guinea

Las mercancías originarias de estas economías pueden quedar sujetas a los aranceles generales establecidos en la legislación mexicana, según su clasificación y tratamiento comercial.

Otras economías de APEC mantienen acuerdos comerciales con México, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

Estos acuerdos permiten acceder a preferencias arancelarias cuando las mercancías cumplen las condiciones correspondientes.

Sin embargo, pertenecer a APEC no significa contar automáticamente con un tratado de libre comercio.

El foro funciona mediante compromisos voluntarios y no vinculantes, a diferencia de los tratados comerciales.

Libre comercio y protección industrial: el contraste de México en APEC

La política arancelaria mexicana plantea un contraste con los llamados a la apertura comercial expresados durante APEC 2026.

Mientras Xi Jinping propone eliminar barreras al intercambio económico y Putin cuestiona las restricciones occidentales, México mantiene impuestos a determinadas importaciones para fortalecer su industria nacional.

La aplicación de aranceles no representa, por sí misma, una violación de las reglas internacionales de comercio.

La OMC permite establecer gravámenes a las importaciones, siempre que se respeten las obligaciones comerciales correspondientes.

La discusión económica también comprende los efectos de estas medidas sobre las empresas mexicanas que utilizan insumos extranjeros.

Los aranceles pueden proteger determinados sectores frente a la competencia internacional, pero también modificar los costos de producción y los precios de algunos bienes.

En este contexto, México continuará participando en los mecanismos de cooperación económica de Asia-Pacífico y será anfitrión de APEC en 2028.

La relación comercial con China y los resultados de la política arancelaria seguirán formando parte de las discusiones sobre producción nacional, inversión y apertura de mercados.

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