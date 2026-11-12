Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no detiene caravanas migrantes

Trump pretende duplicar aranceles. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con duplicar inmediatamente los aranceles a México si el Gobierno mexicano no detiene las caravanas migrantes que avanzan por territorio nacional hacia la frontera estadounidense.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump exigió a México frenar el desplazamiento de migrantes y advirtió que su administración no permitirá su ingreso a Estados Unidos.

“México debe detenerlos, ahora, y si no lo hacen, los aranceles sobre México serán inmediatamente duplicados”, señaló el mandatario.

La advertencia ocurre después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano sufrió derrotas frente a los demócratas.

Trump vinculó ambos acontecimientos y aseguró que, tras los resultados electorales, nuevamente se están formando grandes grupos de migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense.

Trump advierte a México: “No habrá clemencia”

En su mensaje, Donald Trump calificó el desplazamiento de migrantes como una “invasión” y sostuvo que las caravanas incluyen personas que, según sus afirmaciones, otros países no desean recibir.

El presidente estadounidense también aseguró que las autoridades mexicanas ya fueron informadas sobre su exigencia, al igual que el gobernador de Texas y las agencias encargadas de la seguridad fronteriza.

Entre las instituciones mencionadas se encuentran la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“No habrá clemencia”, advirtió Trump al concluir su mensaje.

El mandatario no precisó qué aranceles duplicaría ni estableció un plazo específico para que México detenga a los migrantes.

Tampoco detalló si su administración prepara una orden ejecutiva para aplicar las medidas comerciales anunciadas.

Caravana de mil 500 migrantes avanza desde Chiapas

La amenaza de Trump ocurre mientras una caravana integrada por aproximadamente mil 500 migrantes avanza desde el sur de México, de acuerdo con información publicada por Reuters el 11 de noviembre.

El contingente salió de Tapachula, Chiapas, con la intención inicial de llegar a la Ciudad de México para solicitar asistencia de las autoridades federales.

Entre sus integrantes hay familias con menores de edad y personas procedentes principalmente de países centroamericanos.

Algunos participantes expresaron su esperanza de que los resultados electorales en Estados Unidos permitan cambios en las políticas migratorias.

Sin embargo, la administración de Donald Trump mantiene restricciones al ingreso de personas sin autorización migratoria.

Trump relaciona las caravanas con las elecciones de EE. UU.

El presidente estadounidense también hizo referencia a los resultados de las elecciones de medio término, celebradas el 3 de noviembre.

“Yo no estaba en la boleta”, señaló Trump al referirse a las derrotas del Partido Republicano.

Los comicios registraron avances del Partido Demócrata, que recuperó posiciones en el Congreso estadounidense y obtuvo victorias en distintos estados.

En su publicación, Trump vinculó esos resultados con la formación de nuevas caravanas migrantes, aunque no presentó pruebas de una relación directa entre ambos acontecimientos.

¿Qué pasaría si Trump duplica los aranceles a México?

La advertencia abre un nuevo frente de presión comercial sobre México, uno de los principales socios económicos de Estados Unidos.

Actualmente, las exportaciones mexicanas enfrentan diferentes condiciones arancelarias dependiendo del producto y de su cumplimiento con las reglas comerciales aplicables.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permite que numerosas mercancías ingresen al mercado estadounidense sin aranceles, siempre que cumplan con sus disposiciones.

Por ello, la amenaza de duplicar los aranceles no significa necesariamente que todos los productos mexicanos enfrentarían el mismo incremento.

La aplicación de nuevas tarifas dependería de las medidas que anuncie formalmente el Gobierno estadounidense y de las disposiciones comerciales correspondientes.

Hasta el momento de la publicación de la amenaza, Trump no había presentado detalles sobre los productos afectados ni las tasas que pretende aplicar.

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