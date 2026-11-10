Homicidio de Gabriel Rivas Ríos: Fiscalía llama a rendir cuentas a José Luis Urióstegui y al Cabildo de Cuernavaca

Alcalde de Cuernavaca y regidores comparecerán por asesinato de Rivas. Foto: Pexels

Los integrantes del Cabildo de Cuernavaca, incluido el alcalde José Luis Urióstegui, fueron citados a comparecer ante la Fiscalía General del Estado de Morelos como parte de las investigaciones por el homicidio del regidor y activista Gabriel Rivas Ríos.

Este martes iniciaran las comparecencias

El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, informó que este martes comenzarían las comparecencias y la entrega de citatorios a los integrantes del Ayuntamiento. Explicó que estas diligencias permitirán avanzar en una de las líneas de investigación.

El funcionario recordó que, un día después del homicidio, las autoridades aseguraron las oficinas del regidor y solicitaron la comparecencia de personal de la regiduría. También se recaba documentación y se investigan las actividades que Rivas Ríos realizaba como activista social, así como las denuncias que había presentado.

“Ya estarán compareciendo, o entregándose los citatorios para los integrantes del Cabildo y eso nos va a permitir avanzar en esa línea de investigación”, declaró el fiscal.

Fiscalía también llamará a magistrados por el caso La Cazahuatera

Blumenkron adelantó que también serán llamados a comparecer magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, debido a que el último acto público del regidor antes de su muerte fue una protesta en las instalaciones de ese órgano, relacionada con el predio conocido como La Cazahuatera.

En entrevista con medios de comunicación, el fiscal señaló que la investigación contempla distintas hipótesis y que no se descarta ninguna línea, tanto en el ámbito político como en el social.

“No descartamos, lo hemos comentado, ninguna línea de investigación, tanto en lo político como en lo social, por las actividades que llevaba a cabo el regidor Gabriel Rivas”, afirmó.

La Cazahuatera será expropiada para convertirla en área verde

Por otra parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó este martes que el Gobierno estatal expropiará el predio de La Cazahuatera para convertirlo en un área verde protegida.

El terreno fue motivo de las protestas encabezadas por Gabriel Rivas Ríos, quien se oponía a que fuera destinado a la construcción de un complejo habitacional.

La decisión anunciada por la gobernadora ocurre mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer el homicidio del regidor y determinar quiénes participaron en el crimen.

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