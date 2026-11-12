México exige respuestas por 18 connacionales muertos bajo custodia del ICE; sólo 11 fiscalías han respondido

México reclama defunciones en custodia de ICE. Foto: AFP

El Gobierno de México ha enviado 22 cartas a fiscalías de Estados Unidos para solicitar información sobre casos de mexicanos fallecidos o lesionados bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante sus operativos. Sin embargo, hasta el momento, sólo ha recibido 11 respuestas, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La dependencia detalló que 18 personas mexicanas han fallecido en casos vinculados con la actuación del ICE, mientras sus familiares reciben acompañamiento consular para determinar posibles acciones legales.

De acuerdo con la Cancillería, las gestiones se realizan conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, con el objetivo de conocer el avance de las investigaciones y ofrecer asistencia a las familias.

México envió 22 cartas a fiscalías de EE. UU.; sólo 11 respondieron

La SRE informó que las 22 comunicaciones oficiales se distribuyeron entre autoridades estatales y de condado en Estados Unidos.

Del total:

8 cartas fueron dirigidas a fiscalías generales estatales

fueron dirigidas a fiscalías generales estatales 14 cartas se enviaron a fiscalías de condado

se enviaron a fiscalías de condado 11 respuestas se han recibido hasta el momento

La Cancillería señaló que mantiene el diálogo con las autoridades que todavía no han respondido.

Asimismo, algunas fiscalías han expresado su disposición para celebrar reuniones adicionales con representantes de la red consular y de la Embajada de México en Estados Unidos.

Estas gestiones buscan dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los fallecimientos y lesiones de personas mexicanas.

¿Qué acciones legales han emprendido las familias de los 18 mexicanos fallecidos?

La SRE detalló la situación jurídica de los 18 casos de fallecimiento y las decisiones que han tomado las familias respecto a posibles procedimientos legales.

De acuerdo con el informe:

4 casos cuentan con representación mediante el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE)

cuentan con representación mediante el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE) 7 casos tienen representación de abogados privados

tienen representación de abogados privados 2 familias continúan buscando representación legal con acompañamiento consular

continúan buscando representación legal con acompañamiento consular 5 familias decidieron no emprender acciones legales

La dependencia precisó que la red consular acompaña a los familiares en las decisiones que adopten sobre los procedimientos correspondientes.

Presentan tres demandas civiles por fallecimientos

Hasta el momento, familiares de personas mexicanas fallecidas han presentado tres demandas civiles ante las instancias correspondientes en Estados Unidos.

Dos de estos procedimientos cuentan con representación del PALE, mientras que el tercero se desarrolla mediante representación jurídica privada.

En los demás casos donde las familias buscan emprender acciones legales, los representantes preparan los procedimientos que correspondan.

Agente del ICE enfrenta acusación formal por mexicano herido en Houston

La Cancillería también informó sobre avances en el caso de una persona mexicana herida en Houston, Texas, durante un incidente que involucró a un agente del ICE.

De acuerdo con la SRE, un gran jurado emitió una acusación formal contra el agente involucrado, según información proporcionada por la Fiscalía del Condado de Harris.

La dependencia mexicana indicó que dará seguimiento al proceso judicial, con respeto a las atribuciones de las autoridades estadounidenses.

La acusación formal representa una etapa del procedimiento penal y no constituye una sentencia de culpabilidad.

Como parte de las acciones diplomáticas, la Embajada de México en Estados Unidos ha sostenido comunicaciones con autoridades encargadas de las investigaciones en distintos condados.

Entre ellas se encuentran las fiscalías de:

Harris, Texas

Webb, Texas

Ventura, California

El objetivo de estos contactos es conocer el avance de las investigaciones y ofrecer la colaboración del Gobierno mexicano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que continuará con las gestiones consulares y el acompañamiento jurídico a las familias, de acuerdo con las decisiones que adopten en cada caso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.