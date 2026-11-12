Trump descarta acuerdo con Irán: “Esos días ya pasaron”

Donald Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país ya no necesita alcanzar un acuerdo con Irán. Además, informó que pidió al vicepresidente JD Vance concentrarse en asuntos internos y dejar de lado las negociaciones con Teherán.

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que Washington tiene bajo control recursos económicos y el estrecho de Ormuz.

“No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos días ya pasaron. Tenemos su dinero, centenares de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho”, escribió el mandatario.

En la misma publicación, Trump señaló que solicitó a Vance dedicar toda su atención a lo que calificó como actos de corrupción y criminalidad en ciudades y estados gobernados por los demócratas.

“Minnesota, California, Illinois y muchos otros están todos mal administrados y son desastres corruptos”, añadió, en referencia a entidades gobernadas por la oposición.

Las declaraciones ocurren después de las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, en las que el Partido Demócrata consiguió ampliar su presencia política en el Congreso y en distintos estados, lo que representó un revés para el mandatario republicano.

¿Qué pasó con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?

En febrero de este año, meses después de la primera oleada de ataques masivos contra Irán, JD Vance viajó a Pakistán para participar en conversaciones directas con representantes iraníes sobre el desmantelamiento del programa nuclear de Teherán.

Sin embargo, el encuentro no consiguió avances. De acuerdo con medios estadounidenses, el vicepresidente contemplaba la posibilidad de reanudar los contactos diplomáticos con Irán.

Paralelamente, Trump encargó a Vance encabezar un grupo de trabajo ministerial para investigar presuntos fraudes con recursos públicos relacionados con programas de asistencia social, servicios de salud y pensiones.

Estas investigaciones han sido cuestionadas por integrantes del Partido Demócrata.

Investigaciones por presunto fraude en Estados Unidos

En septiembre, el Departamento de Justicia anunció registros y acusaciones relacionados con un supuesto fraude cometido por la organización no gubernamental Home at Last, que recibió millones de dólares para financiar programas de apoyo a personas sin hogar en California.

En Chicago, Illinois, las investigaciones se concentraron en contratos públicos destinados a la construcción de viviendas. También se revisaron las relaciones entre la empresa Commonwealth Edison (ComEd) y funcionarios públicos.

En 2020, ComEd aceptó pagar 200 millones de dólares al Gobierno federal para evitar llegar a juicio. Además, el año pasado, el expresidente demócrata de la Cámara de Representantes de Illinois fue sentenciado a siete años de prisión por este caso.

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