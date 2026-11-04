A 10 años del tiroteo en Colegio Americano: señalan a seis posibles involucrados

Padres de la maestra Cecilia exigen justicia. FOTO. Especial

A casi 10 años del tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, la familia de la maestra Cecilia, quien murió tras el ataque, denunció presuntas omisiones de la Fiscalía estatal y pidió investigar a más personas que podrían estar involucradas.

Los padres de la docente acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para denunciar que no se ha dado seguimiento a pruebas que, según su defensa, apuntan a una posible participación de otros jóvenes en el ataque ocurrido el 19 de enero de 2017.

Tiroteo en Colegio Americano: señalan a seis posibles involucrados

El abogado de las víctimas, Candelario Maldonado Martínez, aseguró que el tiroteo no habría sido una acción aislada, sino un ataque planeado en el que otras personas pudieron participar o tener conocimiento previo.

“Hay seis personas involucradas (…). Nos queda claro que participaron en una conspiración, estaba planeado, estructurado y tendrán que asumir las consecuencias legales, (…) tendrían que ser sentenciados como homicidas”, declaró.

La defensa sostiene que existen videos en los que presuntamente se observan gestos y formas de comunicación entre alumnos minutos antes del ataque. Considera que estas imágenes deben analizarse como parte de la investigación.

Además, señaló que en diciembre de 2025 un juez de control ordenó a la Fiscalía responder una solicitud de ampliación de denuncia. Sin embargo, asegura que hasta ahora no se ha cumplido con esa instrucción.

Padres de la maestra Cecilia exigen justicia

Efrén Solís, padre de la maestra Cecilia, pidió que las autoridades esclarezcan los hechos y den seguimiento a los documentos relacionados con el caso.

“No pues nada más que se aclaren bien las cosas y no se queden los documentos ahí guardados, que ya no le den seguimiento a su responsabilidad”, expresó.

Por su parte, María Josefina Flores, madre de la docente, señaló que la familia continúa exigiendo justicia.

“Cuando ves tú en un video, con todo el horror y toda la intención de hacer daño y no ser juzgados por eso, no se vale, es por eso que estamos exigiendo justicia”, afirmó.

¿Qué ocurrió en el Colegio Americano del Noreste en 2017?

El 19 de enero de 2017, un estudiante de secundaria ingresó armado a un salón del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey. El menor disparó contra varios compañeros y contra su maestra, para después quitarse la vida. El ataque se convirtió en uno de los primeros tiroteos escolares con consecuencias fatales en México.

A casi una década de los hechos, la familia espera una respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que se investiguen las posibles responsabilidades de otras personas.

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