Conductores de “Ventaneando” hablan de Inés Gómez Mont y piden que ya no la vinculen con el programa

Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida. Foto: Cuartoscuro

Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida y, ante las peticiones de que se hablara del tema en el programa Ventaneando, donde alguna vez colaboró, Pedro Sola habló de la exconductora.

Subrayó que ya hace mucho tiempo que no forma parte del programa, por lo que cuestionó que los medios la mencionen como “conductora de Ventaneando”.

“Con la reciente detención de Inés Gómez Mont allá en Florida por una situación migratoria, la gente dice: ¿por qué no hablan de ella? Inés trabajó aquí unos cuantos años, hace muchísimo”, mencionó Pedro.

Por su parte, Jimena Pérez, conocida como “La Choco”, explicó que, en efecto, fue parte del equipo de conductores del programa, aunque ella la conoció en otra faceta de su vida.

“Yo entré a Ventaneando en 2008 y me acuerdo de que en ese momento ella se fue, porque en ese momento lo que a nosotros nos tocó fue la Inés casada en ese momento con Javier Díaz, que estaba embarazada de su hija, la mayor”. Jimena Pérez

Asimismo, Mónica Castañeda señaló que es interesante cómo todos recuerdan dónde trabajó, pero nadie la ubicaba cuando era buscada.

“Pero durante todo el tiempo que estuvo prófuga, nadie supo dónde estaba, porque la señora cometió delitos, la señora tiene la presunción de inocencia y tendrá que responder o no ante la autoridad mexicana, pero que no se les olvide, está detenida por un asunto migratorio”, destacó.

Rosario Murrieta dijo que no se estaba mencionando el tema, pero que tampoco estaban encubriendo nada.

“Pero, a ver, se pregunta que no estamos hablando de ella. Suponiendo que lo estamos haciendo, ¿para encubrir qué? Nosotros no somos la autoridad, hay una investigación en curso y será la autoridad quien tenga que definir cuál es la situación de ella”, puntualizó.

“Nosotros no robamos, no desviamos recursos, no defraudamos, etcétera”, destacó.

Asimismo, Linette Puente dijo que todo lo que sucedió con Inés Gómez Mont fueron decisiones propias.

“Que ella tomó en su vida. Ligarse a una persona que se dedica a facturar, esa es su decisión suya, de nadie más que de ella”. Linette Puente

También dijo lamentar lo que está pasando su familia, sobre todo por los niños.

Pedro Sola considera que ya se sabía dónde estaba Inés Gómez Mont

Recordaron que existen tres órdenes de aprehensión en contra de la exconductora en México y que Inés activó el recurso llamado habeas corpus para impedir su traslado.

Posteriormente, Pedro Sola consideró que ya se sabía dónde se podía localizar a la capitalina.

“Pero todos sabían en dónde estaba Inés. Todo mundo sabía, las amigas iban a visitarla a esa mansión que tenía, los niños, todos sabían”.

También recordaron que tuvieron una llamada telefónica con ella por el aniversario 25 de Ventaneando, hace cinco años, antes de que estuviera prófuga de la justicia.

¿Por qué detuvieron a Inés Gómez Mont?

La conductora fue detenida por problemas migratorios por miembros de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos el pasado 30 de octubre de 2026, luego de permanecer en Miami, Florida, donde radica desde hace varios años.

En México, Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

¿Cuál es la situación de Gómez Mont?

Inés Gómez Mont recurrió a la justicia federal de Estados Unidos para solicitar que no sea trasladada fuera de Miami, Florida, mientras permanece bajo custodia de las autoridades migratorias, debido a que una de sus hijas recibe tratamiento médico y su situación familiar requiere que permanezca cerca de ella.

La conductora presentó una demanda de habeas corpus ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual busca que un juez revise la legalidad de su detención migratoria y determine si debe continuar bajo custodia.

De acuerdo con el expediente judicial, registrado con el número 0:2026cv63085, la defensa promovió una moción de emergencia para impedir su traslado a otro centro de detención.

Juez niega impedir traslado de Inés Gómez Mont

El juez federal Jeffrey T. Kuntz negó el 31 de octubre de 2026 la solicitud de emergencia con la que Gómez Mont buscaba una orden de restricción temporal y un mandamiento preliminar para evitar que las autoridades migratorias la trasladaran a otra instalación.

En su resolución, el magistrado argumentó que el tribunal carece de jurisdicción para impedir que el Gobierno estadounidense transfiera a personas detenidas por motivos migratorios a otros distritos, pues estas decisiones corresponden a las autoridades federales.

Sin embargo, el juez ordenó a los demandados presentar sus argumentos antes del 4 de noviembre de 2026 para explicar por qué no debería concederse la petición de habeas corpus.

Entre los documentos anexados por la defensa a su nueva moción de emergencia se encuentran registros médicos de Inés Gómez Mont y documentos relacionados con el tratamiento de una de sus hijas, además de una captura de pantalla del localizador de personas detenidas.

La exconductora permanece en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, cerca de Miami, donde enfrenta un procedimiento migratorio relacionado con su situación legal en Estados Unidos.

¿Qué es habeas corpus y por qué lo solicitó Inés Gómez Mont?

De acuerdo con la Cornell Law School, el habeas corpus es una figura jurídica cuyo nombre proviene del latín y significa “que tengas el cuerpo”, mediante la cual una persona detenida puede ser presentada ante un tribunal para que un juez determine si su privación de libertad es legal.

Este recurso permite revisar los fundamentos de una detención y determinar si las autoridades tienen motivos legales suficientes para mantener a una persona bajo custodia, sin que esto implique determinar su culpabilidad o inocencia.

En Estados Unidos, el procedimiento está contemplado en el artículo 2241 del Título 28 del Código de ese país, que establece la facultad de los tribunales federales para revisar casos de personas detenidas bajo autoridad estadounidense.

En el caso de Inés Gómez Mont, su defensa recurrió a esta figura para cuestionar su detención migratoria y solicitar la intervención de la justicia federal mientras se define su situación jurídica.

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