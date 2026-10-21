Carretera Atlacomulco-Morelia inicia trabajos nocturnos: conoce los horarios y el tramo afectado

Afectaciones en la carretera Atlacomulco-Morelia. Foto. Pexels

Autoridades de Michoacán dieron a conocer que habrá afectaciones en la carretera Atlacomulco-Morelia por trabajos que comenzaron desde este pasado martes 20 de octubre de 2026. Debido a esto, pidieron a las y los automovilistas tomar precauciones y considerar tiempos de traslado.

Afectaciones por trabajos en la carretera Atlacomulco-Morelia

Se iniciaron trabajos de conservación en la carretera Atlacomulco–Morelia este pasado martes 20 de octubre de 2026, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.

Las obras estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán y se realizarán en ambos sentidos de la vía.

De acuerdo con la dependencia, las labores se llevarán a cabo durante la noche para reducir las afectaciones al tránsito vehicular y agregaron que forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuál es el tramo afectado de la carretera Atlacomulco-Morelia?

Los trabajos de conservación periódica se concentrarán en el tramo Maravatío-Morelia, específicamente entre los kilómetros 167+150 y 169+200, a la altura dela salida a Charo y en las inmediaciones de Ciudad Industrial, en Morelia.

La intervención abarcará los carriles centrales de la carretera y contempla una superficie de 33 mil metros cuadrados, por lo que las personas que transiten por esta zona deberán tomar precauciones.

Las obras incluyen dos acciones principales:

Fresado: retiro de la superficie de rodamiento deteriorada.

Colocación de nueva carpeta asfáltica: renovación del pavimento para mejorar las condiciones de circulación.

La SICT aseguró que los trabajos beneficiarán a más de 250 mil personas y contribuirán a atender las solicitudes ciudadanas para mejorar la infraestructura carretera de Morelia.

Horario en que se realizarán las obras

Los trabajos comenzaron el martes 20 de octubre y se desarrollarán de las 22:00 a las 05:00 horas del día siguiente; es decir, durante la noche y la madrugada.

La dependencia informó que las intervenciones se prolongarán hasta su conclusión, aunque no precisó una fecha definitiva para terminar las obras.

Recomendaciones para los automovilistas

Durante el periodo de obras se recomienda a las personas conductoras considerar rutas alternas y prever tiempos adicionales de traslado, especialmente si circulan por la salida a Charo o cerca de Ciudad Industrial.

Igual pidieron a los usuarios de la carretera Atlacomulco-Morelia seguir estas medidas de seguridad:

Conducir con precaución al aproximarse a la zona de obras

Respetar los señalamientos viales y los límites de velocidad indicados

Atender las instrucciones del personal que trabaja en el lugar

Considerar rutas alternas y anticipar posibles retrasos durante el horario nocturno

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