Detienen a hombre por fraude de 140 mil pesos en fiestas patronales de Oaxaca

Hombre acusado de fraude en fiestas patronales en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que detuvieron a un hombre acusado del delito de fraude luego de que acordara la contratación de un servicio de pirotecnia para las fiestas patronales del Barrio Buenos Aires que nunca realizó, quedándose con el dinero que le pagaron.

Se quedó con 140 mil pesos y no cumplió con pirotecnia para fiestas patronales

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, su personal detuvo a un hombre identificado como S.D.M.D., señalado por su probable responsabilidad en el delito de fraude por 140 mil pesos, relacionado con la contratación deun servicio de pirotecnia para las fiestas patronales del Barrio Buenos Aires, en Tezoatlán de Segura y Luna, región Mixteca.

Tras la acusación, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, ejecutaron la orden de aprehensión en la calle Zaragoza, en la localidad de Santa María Xochixtlapilco, perteneciente a Huajuapan de León.

¿Cómo ocurrió el presunto fraude?

Según la carpeta de investigación, en agosto de 2024, integrantes del Comité Representativo del Barrio Buenos Aires buscaron contratar un servicio de pirotecnia para las celebraciones patronales de su comunidad.

Por esta razón, presuntamente acordaron con el ahora detenido la prestación del servicio por un monto total de 160 mil pesos. El acuerdo contemplaba un pago anticipado de 140 mil pesos y los otros 20 mil el día de la entrega de la pirotecnia para las festividades.

Sin embargo, cuando llegó la fecha pactada, el 31 de diciembre de 2024, el hombre no se presentó ni entregó la pirotecnia. Debido a esto, los integrantes del comité iniciaron acciones legales.

La Fiscalía realizó las investigaciones correspondientes y, posteriormente, un juez de control libró la orden de aprehensión por el delito de fraude.

Investigan también un caso de violencia familiar

La Fiscalía oaxaqueña informó que el hombre detenido también contaba con una orden de aprehensión emitida en marzo de 2025 por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, presuntamente cometido contra una mujer con quien mantenía una relación de concubinato.

Este segundo asunto, indicaron, corresponde a una carpeta de investigación y una causa penal distintas, por lo que ambas investigaciones siguen sus propios procedimientos legales.

Fiscalía de Oaxaca responde a señalamientos

Durante la ejecución de la orden de aprehensión, tres agentes de la AEI fueron acusados en redes sociales por presuntamente intimidar a una mujer y a su hijo.

Al respecto, la Fiscalía de Oaxaca indicó que los señalamientos surgieron mientras los elementos realizaban las actuaciones para cumplir el mandato judicial. No obstante, la dependencia agregó que las acusaciones difundidas en redes sociales deben distinguirse de los hechos relacionados con la investigación por fraude.

Por último, las autoridades oaxaqueñas indicaron que seguirán con las diligencias correspondientes en ambos casos para garantizar el acceso a la justicia y determinar las responsabilidades legales que correspondan.

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