Captan caída de avioneta en Monterrey. Foto: Protección Civil NL.

Una avioneta presunamtene perdió el control durante el despegue y terminó sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del Aeropuerto Internacional del Norte, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El momento del accidente fue captado por la cámara de un trailero que circulaba por la zona. La aeronave terminó envuelta en llamas, pero sus seis ocupantes sobrevivieron.

El percance ocurrió minutos antes de las 14:00 horas de este miércoles 18 de noviembre. De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, los dos tripulantes y los cuatro pasajeros sufrieron golpes y lesiones menores, por lo que fueron trasladados para recibir valoración médica.

🔴⚡️Increíble que no haya impactado la avioneta con los trailers y autos que circulaban por la carretera Monterrey – Nuevo Laredo. pic.twitter.com/sMbMuD3ThE — César Cepeda (@cesarmty) November 18, 2026

¿Cómo ocurrió el desplome de la avioneta en Apodaca, Nuevo León?

El accidente se registró durante el despegue de una aeronave Piper, modelo PA-46, que perdió potencia y salió de la pista hacia la carretera a Laredo.

Un trailero que transitaba por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo captó el momento en que la avioneta cayó y terminó sobre la vialidad, frente al Aeropuerto del Norte.

La aeronave quedó envuelta en llamas tras el impacto. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas fallecidas.

🚨 #ÚLTIMAHORA: SE DESPLOMA AVIONETA EN NUEVO LEÓN



Una avioneta se desplomó en las inmediaciones de la carretera a Laredo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.



Erik Cavazos, director de Protección Civil estatal, informó que la aeronave tenía como destino Poza Rica, Veracruz,… pic.twitter.com/8pSDEhwmuM — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) November 18, 2026

Protección Civil de Nuevo León reporta accidente de aeronave en Apodaca

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron por el reporte de un accidente de aeronave sobre la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca. Las unidades se dirigen al lugar.

La dependencia pidió a los automovilistas ceder el paso a los vehículos de emergencia, evitar acercarse a la zona y atender las indicaciones de las autoridades.

🚨✈️ Se desploma avioneta en la carretera Monterrey-Laredo, en Nuevo León.



📲 Automovilistas captaron en video los momentos posteriores al accidente, cuando la aeronave permanecía envuelta en llamas a un costado de la vía, a la altura del kilómetro 24, en el municipio de… pic.twitter.com/I6A2AAbFeS — Enlace SQCS (@EnlaceSQCS) November 18, 2026

AFAC reportó seis ocupantes con lesiones leves tras accidente aéreo

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que el accidente ocurrió a las 13:50 horas, tiempo local, durante el despegue en el Aeropuerto Internacional del Norte.

La avioneta era operada por la empresa Casago, S.A. de C.V. y tenía como destino el Aeródromo Dr. Jorge Jiménez Cantú, en Atizapán, Estado de México.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/woTCg3PjdA — AFAC (@AFAC_mx) November 18, 2026

De acuerdo con el plan de vuelo, viajaban dos tripulantes y cuatro pasajeros, quienes resultaron con lesiones leves.

Tras el percance, la pista 11/29 del aeropuerto permaneció cerrada y se activó el Centro de Operaciones de Emergencia para atender la contingencia.

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