Tras 7 años al frente del IMSS, Zoé Robledo preguntará a trabajadores carencias en 277 hospitales

Director General del IMSS, Zoé Robledo. Foto: Cuartoscuro

Luego de las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el desabasto de medicamentos, la falta de insumos y las inconformidades salariales, el director general del organismo, Zoé Robledo, anunció que comenzará una revisión directa de las necesidades del personal en 277 hospitales del país.

El funcionario quien lleva siete años en el cargo, aseguró que las autoridades escucharán a las y los trabajadores directamente en sus centros laborales, con el objetivo de identificar las deficiencias que afectan la operación cotidiana de las unidades médicas y establecer acciones para atenderlas.

“Escuchar de manera directa a las y los trabajadores sobre el conocimiento de sus afectaciones, principalmente en hospitales”, señaló Robledo al explicar el ejercicio de diálogo

El anuncio ocurre en medio de las movilizaciones registradas en distintas partes del país, en las que trabajadores han denunciado carencias de material médico, falta de personal y problemas en el suministro de medicamentos.

¿Qué temas abordarán en el diálogo propuesto por Zoé Robledo?

El IMSS identificó ocho áreas prioritarias que serán revisadas durante los recorridos. El propósito es conocer las necesidades específicas de cada unidad y detectar los problemas que afectan tanto al personal como a la prestación de los servicios médicos.

La revisión abarcará hospitales de segundo y tercer nivel, donde laboran alrededor de 267 mil 795 trabajadores, de acuerdo con la información difundida sobre el anuncio. La estrategia contempla que los responsables de las delegaciones y las direcciones hospitalarias acudan directamente a las áreas de trabajo.

🔴 El director del IMSS, Zoé Robledo, anuncia consulta a los trabajadores para identificar falta de insumos, sufrimiento de recetas, equipo médico, vacancias pic.twitter.com/OPrQKyoGIU — Andrea Meraz (@merazr) October 12, 2026

Los temas que se abordarán son:

Abastecimiento de insumos: falta de material de curación, como gasas, jeringas, agujas, apósitos, catéteres, guantes y consumibles para bombas de infusión. Surtimiento de recetas: medicamentos con existencias insuficientes en las farmacias de los hospitales. Personal: vacantes sin cubrir, contratos temporales y falta de trabajadores en determinadas categorías y servicios. Equipo médico: fallas o escasez de instrumental quirúrgico, bombas de infusión, ventiladores, camillas y otros aparatos. Mobiliario: insuficiencia o deterioro de sillas, escritorios y otros elementos administrativos. Conservación: problemas con elevadores, aire acondicionado, gases medicinales e instalaciones hidrosanitarias. Condiciones de trabajo: falta de productos básicos de higiene en baños y vestidores, además de deficiencias en las dietas y la calidad de los alimentos. Organización y gestión interna: fallas en los procesos administrativos y de coordinación de cada unidad.

La revisión buscará que las necesidades sean expuestas por quienes trabajan directamente en los hospitales. Sin embargo, uno de los puntos pendientes será conocer los plazos para corregir las deficiencias y cómo se dará seguimiento a cada solicitud.

IMSS anuncia rescisión de contratos con proveedores incumplidos

Ante las quejas por el desabasto de medicamentos e insumos, Zoé Robledo afirmó que el Instituto trabaja en la rescisión de contratos con empresas proveedoras que no han cumplido con sus obligaciones.

🔴 El director del IMSS, Zoé Robledo (@zoerobledo), informó que ya comenzó el proceso para rescindir contratos con empresas proveedoras que incumplieron con la entrega de medicamentos. La medida va contra quienes no cumplieron con el abasto pactado. pic.twitter.com/R4xPNWWiYU — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 12, 2026

“Estamos en un proceso de rescisión de contratos con empresas incumplidas porque, efectivamente, el IMSS y nuestros trabajadores son quienes dan la cara”.

El director general sostuvo que los problemas operativos de la institución deben resolverse, pero distinguió esas situaciones de los incumplimientos atribuibles a los proveedores.

“Cualquier problema operativo que tengamos que resolver lo resolvemos, pero cuando un proveedor incumple, la situación es distinta”.

También afirmó que el Instituto puede proporcionar información sobre las empresas que registran más incumplimientos y cuestionó que no se les convoque para explicar las razones de las fallas.

“Ojalá también se les convocara a una conferencia para preguntarles por qué incumplen”.

Como parte de las medidas para identificar las fallas en el suministro, el IMSS promueve la plataforma Receta Completa, donde los derechohabientes pueden reportar recetas no surtidas y solicitar seguimiento. El servicio está disponible en recetacompleta.gob.mx y en el teléfono 800 953 2218.

💊📲 A través de #RecetaCompleta puedes registrar y dar seguimiento al suministro de tus medicamentos.



✅ Ingresa a https://t.co/XDrVnpPEqg y proporciona la información solicitada.



Tu reporte permitirá dar seguimiento al suministro de tus medicamentos y garantizar la… pic.twitter.com/XZUTRcnP1q — IMSS  (@Tu_IMSS) October 12, 2026

No obstante, el registro de una receta no surtida permite reportar el problema, pero no significa que el medicamento se entregue de inmediato. La atención efectiva de los faltantes continúa siendo uno de los retos señalados por trabajadores y pacientes.

Zoé Robledo niega simulación en recorridos por hospitales

Durante la conferencia, el director del IMSS también fue cuestionado sobre las denuncias de trabajadores que aseguran que algunas instalaciones se acondicionan antes de las visitas de las autoridades para aparentar mejores condiciones. Robledo rechazó que exista simulación y afirmó que también realiza recorridos sin previo aviso.

En materia de personal, el funcionario destacó que el Instituto ha incorporado 109 mil trabajadores desde 2019 y que recientemente se asignaron alrededor de 2 mil 700 plazas hospitalarias. Sin embargo, reconoció que el crecimiento de la demanda de servicios mantiene necesidades pendientes en las unidades médicas.

La estrategia de visitas busca conocer las condiciones de operación directamente en hospitales, almacenes y otras áreas, en lugar de depender únicamente de los reportes elaborados desde las oficinas administrativas.

El desafío será convertir los diagnósticos en soluciones verificables, particularmente en los servicios donde la falta de insumos, medicamentos, personal o equipo repercute en la atención de los derechohabientes.

¿Qué pasará con el aumento salarial de los trabajadores del IMSS?

Además de las carencias operativas, las movilizaciones están relacionadas con la inconformidad por el incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). De acuerdo con la explicación de Robledo, el aumento se distribuye en dos conceptos: 2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones, entre ellas una ayuda de renta que se paga quincenalmente.

Al referirse a las prestaciones, el funcionario explicó:

“Lo que aparece en el tabulador, pues muchas prestaciones son directamente al ingreso, por ejemplo esta de ayuda de renta […] La diferencia es que no tiene gravamen, no se paga impuestos e ISR por eso, y hay otras y también el incremento impacta directamente en otras prestaciones, la prima vacacional, la caja de ahorro”.

La propuesta será sometida a consulta este miércoles 14 de octubre. Según la información presentada, 476 mil 260 trabajadores tendrán derecho a participar en aproximadamente 670 puntos de votación. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció que habrá verificadores para supervisar el proceso y atender posibles irregularidades.

Sobre la posibilidad de que el personal rechace el aumento, Robledo no precisó si existe margen financiero para plantear otra propuesta y señaló que primero deberán conocerse los resultados de la consulta.

Así, el IMSS enfrenta dos asuntos centrales: responder a las demandas laborales y demostrar que los recorridos por sus hospitales se traducirán en mejoras concretas para el personal y los pacientes. Las visitas permitirán identificar los problemas; el cumplimiento de los compromisos será clave para determinar si las inconformidades reciben una respuesta efectiva.

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