Arzobispo de México pide a la Virgen de Guadalupe por la salud del Papa León XIV

La Misa de la Rosa por los 50 años de la Nueva Basílica de Guadalupe. Foto: Uno TV

El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, pidió a la Virgen de Guadalupe por la salud del Papa León XIV, durante la Misa de la Rosa por los 50 años de la Nueva Basílica de Guadalupe y el inicio del año jubilar.

Durante la celebración de este 12 de octubre, el arzobispo invitó a los asistentes a dedicar una oración al pontífice, quien anunció una intervención quirúrgica debido a un nódulo pulmonar.

“Los invito a tener en su corazón una plegaria a nuestra madre, especialmente para que le dé la salud necesaria al Papa León ante esta intervención quirúrgica”. Carlos Aguiar Reyes, Arzobispo Primado de México

Piden a la Guadalupana por el papa León XIV

En su mensaje, el arzobispo también pidió que el nódulo detectado en el pulmón del pontífice resulte benigno y convocó a los fieles a encomendar su salud a la Virgen de Guadalupe.

“Que sea benigno ese nódulo que le encontraron en el pulmón. Por ello, pidamos a nuestra madre por el Papa León XIV de manera particular”. Carlos Aguiar Reyes, Arzobispo Primado de México.

La petición se realizó durante la celebración por el aniversario de la Nueva Basílica de Guadalupe, recinto que reúne a millones de fieles y que tiene un significado especial para la comunidad católica.

El Vaticano destaca la importancia de la Basílica de Guadalupe

Antes de la liturgia, la Santa Sede envió un mensaje especial para conmemorar los 50 años del recinto mariano y destacar su importancia para la fe católica.

En el mensaje, el Papa León XIV invitó a recordar el aniversario en unión espiritual con María y con sentimientos de gratitud y esperanza.

También destacó que las raíces cristianas están estrechamente vinculadas con la historia de México.

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