Ciberataque calienta refrigeradores en supermercados y arruina comida en más de 300 tiendas de Francia

Supermercados en Francia tiran comida por ciberataque. Foto:AFP

Un ciberataque contra los sistemas de refrigeración de supermercados en Francia provocó que cientos de establecimientos perdieran productos frescos y congelados. Los refrigeradores alcanzaron temperaturas de hasta 50 grados Celsius, lo que ocasionó el deterioro de alimentos y algunos incendios.

La fiscalía de París abrió una investigación por el ataque a gran escala, mientras el Gobierno francés movilizó a su agencia de ciberseguridad para identificar el origen del incidente y evaluar sus posibles consecuencias en otros países.

Ciberataque afecta a cientos de supermercados en Francia

Distintas cadenas de alimentos confirmaron las siguientes afectaciones, sumando más de 300 tiendas afectadas:

Intermarché: alrededor de 150 tiendas afectadas. Los refrigeradores alcanzaron los 50 grados durante unas seis horas.

alrededor de 150 tiendas afectadas. Los refrigeradores alcanzaron los 50 grados durante unas seis horas. Carrefour: 80 supermercados reportaron afectaciones.

80 supermercados reportaron afectaciones. Monoprix: 30 tiendas afectadas.

30 tiendas afectadas. Coopérative U: confirmó ataques contra sus sistemas de refrigeración, sin precisar una cifra total.

confirmó ataques contra sus sistemas de refrigeración, sin precisar una cifra total. E.Leclerc: Menos de 100 tiendas afectadas.

Les Mousquetaires informó que todos los alimentos afectados fueron desechados para evitar riesgos para la salud. En París, un testigo observó cómo trabajadores de un Intermarché tiraban carros llenos de productos congelados descongelados a un contenedor de basura.

El director ejecutivo de Intermarché, Thierry Cotillard, estimó que las pérdidas podrían ascender a decenas de millones de euros en todo el país en un solo día.

Danfoss reconoce equipos con software obsoleto

Las investigaciones apuntan a sistemas de regulación frigorífica fabricados por la empresa danesa Danfoss, utilizados para controlar los refrigeradores y congeladores de los supermercados.

La compañía confirmó que tenía conocimiento de los incidentes en Francia y señaló que las unidades afectadas utilizaban firmware obsoleto, es decir, un programa interno desactualizado que controla el funcionamiento de los equipos. Danfoss explicó que recomienda mantener actualizados los sistemas compatibles y migrar los equipos antiguos a soluciones más recientes.

Francia investiga y otros países revisan posibles riesgos

El primer ministro Sébastien Lecornu ordenó investigar el caso. Las autoridades francesas también iniciaron coordinaciones con otros países europeos para determinar si existen riesgos similares fuera de Francia.

Felix Aime, analista sénior de inteligencia sobre amenazas cibernéticas de Sekoia, afirmó que España, Portugal, Polonia, Alemania y Bélgica también se habían visto afectados. Esta información corresponde a su evaluación y no constituye una confirmación oficial de que todos esos países hayan sufrido el mismo ataque.

Por su parte, el comisionado europeo de Agricultura, Christophe Hansen, condenó el ciberataque y pidió mayor atención a la seguridad alimentaria.

Las autoridades continúan investigando el alcance del ataque, las posibles pérdidas y la identidad de los responsables.

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