Los lentes de realidad aumentada ROG XREAL ofrecen una alternativa para trabajar, jugar y consumir contenido multimedia sin depender de una pantalla convencional, su conexión mediante USB-C permite utilizarlos con diferentes dispositivos, desde consolas de videojuegos hasta teléfonos inteligentes y computadoras portátiles.

Juan Guevara, experto en tecnología, destacó la portabilidad y versatilidad de estos lentes, que pueden funcionar como un monitor externo de hasta 171 pulgadas.

ROG XREAL: ¿con qué dispositivos se pueden conectar?

Una de las características que destacó Juan Guevara es la posibilidad de conectar los lentes a distintos equipos mediante un cable USB-C.

Entre los dispositivos compatibles que mencionó se encuentran:

La consola de videojuegos ROG Ally

Xbox

Teléfonos inteligentes con sistema iOS y Android

iPad y otras tabletas

Computadoras portátiles



Además, su funcionamiento como monitor externo permite realizar actividades como trabajar, generar contenido y editar videos sin necesidad de utilizar directamente la pantalla de la computadora.

El especialista destacó esta característica como una alternativa para quienes buscan mantener la privacidad mientras utilizan sus dispositivos.

Otro de los aspectos que Juan Guevara resaltó es que estos lentes no necesitan una batería propia para funcionar, ya que reciben energía directamente del dispositivo al que están conectados.

Sobre esta característica, explicó que “no necesitan batería ya que al conectarse directamente a su dispositivo inteligente les permite poder darle energía a estos lentes”. De esta manera, no es necesario recordar cargarlos por separado, pues su alimentación depende del equipo al que se conecten.

Otra de las situaciones en las que ha aprovechado sus características es durante los viajes en avión, donde puede trabajar sin mostrar el contenido de su pantalla a las personas que se encuentran alrededor.

Así, los ROG XREAL reúnen distintas posibilidades de uso en un dispositivo portátil que permite disfrutar de una pantalla virtual de gran tamaño y mantener una experiencia más privada.

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