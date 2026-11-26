Pensión IMSS. Foto: Cuartoscuro.

Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán el último pago mensual de 2026 el martes 1 de diciembre, de acuerdo con el calendario oficial. El depósito corresponde a la mensualidad de diciembre y se realizará en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS de diciembre 2026?

El calendario de pagos del IMSS establece que la mensualidad de diciembre estará disponible a partir del martes 1 de diciembre de 2026.

El Instituto señala que las pensiones se depositan el primer día hábil de cada mes. Cuando esa fecha coincide con un día inhábil, el pago puede recorrerse.

Para diciembre, el depósito se realizará en la fecha prevista, por lo que los pensionados podrán consultar el dinero en la cuenta bancaria que proporcionaron al tramitar su prestación.

¿El pago de diciembre incluye aguinaldo?

La mensualidad de diciembre corresponde al pago ordinario de la pensión. No se contempla un nuevo depósito de aguinaldo en diciembre, ya que esta prestación se entrega durante noviembre a quienes tienen derecho.

Sin embargo, es importante considerar que no todos los pensionados del IMSS reciben aguinaldo.

De acuerdo con el Instituto, las personas pensionadas por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de su pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

En cambio, quienes reciben una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la ley vigente no tienen derecho a esta prestación.

¿Ya se conoce el calendario de pagos IMSS 2027?

Hasta el momento, el IMSS no ha publicado el calendario oficial de pagos de pensiones para 2027.

Por ello, todavía no existe una fecha confirmada para el primer depósito del próximo año.

Aunque habitualmente las mensualidades se realizan durante los primeros días de cada mes, los pensionados deberán esperar a que el Instituto dé a conocer las fechas correspondientes a 2027.

¿Qué hacer si no recibes el depósito de diciembre?

Si el pago no aparece en la cuenta bancaria el día establecido, las personas pensionadas pueden solicitar orientación directamente al IMSS.

El Instituto pone a disposición el número 800 623 2323, donde deben seleccionar la opción 3, Pensionados, para consultar dudas o aclaraciones relacionadas con su prestación. IMSS

También pueden acudir a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar que les corresponda para solicitar información sobre el estatus de su pago.

El depósito de diciembre será la última mensualidad ordinaria de 2026.

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