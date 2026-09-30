¿A quién le cobra el SAT ISR por el aguinaldo 2026?

SAT cobra ISR en ciertos casos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Falta muy poco para la entrega de aguinaldos 2026 y a algunos trabajadores les descontarán el Impuesto Sobre la Renta (ISR). A continuación te decimos quiénes son los empleados que deberán entregar parte de su dinero al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿A quiénes les descuentan ISR del aguinaldo?

La Ley del Impuesto sobre la Renta menciona en su artículo 93 fracción XIV que las gratificaciones que reciben los trabajadores, como el aguinaldo, están exentas del pago del ISR hasta el equivalente de 30 días.

En 2026, la Zona de Salario Mínimo General tiene un valor de 315.04 pesos diarios; multiplicado por 30 equivale a 9,451.2 pesos

“No se pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos: (…) Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general”.

¿Qué es el ISR y por qué se paga este impuesto?

El ISR es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que aumenten el patrimonio de un contribuyente, por lo que personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto.

¿En qué casos debo pagar ISR al SAT?

Por cualquiera de los siguientes conceptos se debe pagar ISR:

Salarios, honorarios

Remuneraciones a miembros de consejos, administradores, comisarios y gerentes

Arrendamiento de inmuebles y muebles

Contratos de servicio turístico de tiempo compartido

Enajenación de acciones

Arrendamiento financiero

Regalías, asistencia técnica y publicidad

Intereses

Premios

Actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos

Remanente distribuible de personas morales con fines no lucrativos. Dividendos, utilidades, remesas y ganancias distribuidas por personas morales

Venta de bienes inmuebles

Construcción de obras, instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles, inspección o supervisión y otros ingresos

¿Cuándo se entrega el aguinaldo en 2026?

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 87 que la entrega anual del aguinaldo debe realizarse antes del 20 de diciembre, sin mencionar una fecha sobre el comienzo del pago.

El monto mínimo que se debe entregar es equivalente a 15 días de salario. En caso de que una persona no haya cumplido el año en la empresa, “independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo” le toca un pago proporcional al tiempo que estuvo trabajando.

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