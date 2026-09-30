Desapariciones en México: reportan 191 casos en la cuarta semana de septiembre

Foto: Cuartoscuro

La desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más graves en México. Ante este fenómeno, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra los casos reportados por autoridades federales y estatales y mantiene información histórica sobre personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas.

Uno TV encontró, hasta el miércoles 30 de septiembre, al mediodía, que durante la semana comprendida entre el lunes 21 y el domingo 27 de septiembre de 2026 se registraron en México 191 personas “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas“. De ese total:

100 personas permanecen desaparecidas, lo que equivale al 52.36% de los casos reportados.

91 personas fueron localizadas, lo que corresponde al 47.64% del total de casos reportados.

De las personas localizadas, el RNPDNO informó que 90 fueron con vida y sólo una sin vida.

Las cifras del periodo señalado sitúan a la Ciudad de México como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas. Los registros contabilizan 39 casos, integrados por 15 hombres y 24 mujeres.

Las entidades que le siguen a la capital del país son:

Veracruz con 20 casos, divididos en 13 hombres y 7 mujeres

con 20 casos, divididos en 13 hombres y 7 mujeres Tabasco con 13, divididos en 11 hombres y 2 mujeres

con 13, divididos en 11 hombres y 2 mujeres Zacatecas con 10, divididos en 7 hombres y 3 mujeres

con 10, divididos en 7 hombres y 3 mujeres Morelos con 9, divididos en 3 hombres y 6 mujeres

En términos generales, la distribución por sexo durante la semana fue mayor la de hombres. Del total de 191 personas reportadas, 106 fueron hombres y 85 mujeres.

Los adolescentes concentran la mayor incidencia

La información del periodo identifica una concentración de casos entre menores de edad y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años acumuló el mayor número de personas desaparecidas, con 63 registros. De ellos, 36 corresponden a mujeres y 27 a hombres.

La segunda concentración más alta se ubicó entre los 10 y los 14 años, con 24 personas desaparecidas: 17 mujeres y 7 hombres.

Por otra parte, entre los adultos de entre 30 y 34 años, se reportaron 18 casos, de los cuales 11 fueron hombres y 7 mujeres.

Los datos muestran que los tres grupos etarios con más registros durante la semana reúnen tanto a adolescentes como a jóvenes adultos, con una presencia destacada de mujeres en los segmentos de menor edad.

Más de 63 mil 350 registros desde octubre de 2024

Los registros acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 27 de septiembre de 2026 contabilizan 63 mil 350 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este universo:

19 mil 951 son personas desaparecidas y no localizadas, que equivale al 31.49% del total

43 mil 399 son personas localizadas, cifra que representa el 68.51% del total

Del total de personas localizadas, la mayoría fue “con vida”:

3 mil 548 personas localizadas sin vida, que representa el 8.18% de los localizados

39 mil 851 personas localizadas con vida, cifra que equivale al 91.82% de los localizados

Los registros acumulados muestran además una mayor presencia de hombres. Del total reportado, 40 mil 140 corresponden a hombres, 23 mil 192 a mujeres y 18 casos fueron clasificados como indeterminados.

Diez estados concentran 39 mil 808 registros

Las cifras acumuladas desde octubre de 2024 señalan al Estado de México como la entidad con más registros, con 7 mil 428 casos. Las entidades que le siguen son:

Ciudad de México con 6 mil 265

con 6 mil 265 Nuevo León con 4 mil 752

con 4 mil 752 Guanajuato con 4 mil 363

con 4 mil 363 Puebla con 3 mil 769

con 3 mil 769 Sonora con 3 mil 355

con 3 mil 355 Michoacán con 2 mil 955

con 2 mil 955 Sinaloa con 2 mil 770

con 2 mil 770 Tamaulipas con 2 mil 197

con 2 mil 197 Baja California con mil 954

De acuerdo con los registros del periodo, estas 10 entidades suman en conjunto 39 mil 808 casos.

Jóvenes y adolescentes predominan en las cifras acumuladas

Los grupos de edad con mayor número de registros desde el 1 de octubre de 2024 son los adolescentes y jóvenes.

Entre las personas de 15 a 19 años se contabilizan 14 mil 393 registros, integrados por 8 mil 476 mujeres y 5 mil 917 hombres. Los siguientes rangos de edad quedan de la siguiente manera:

De 20 a 24 años aparecen 7 mil 394 casos, con 5 mil 174 hombres y 2 mil 220 mujeres.

De 25 a 29 años aparecen 7 mil 127 casos, con 5 mil 330 hombres y mil 797 mujeres.

El grupo de 30 a 34 años acumula 6 mil 462 registros, de los cuales mil 508 corresponden a mujeres y 4 mil 954 a hombres.

¿De qué otras nacionalidades hay personas desaparecidas?

La nacionalidad mexicana concentra la gran mayoría de los registros acumulados, con 62 mil 243 personas. Le siguen personas de las siguientes nacionalidades

Estadounidense con 312 casos

Colombiana con 184 casos

Venezolana con 159 casos

Hondureña con 106 casos

Guatemalteca con 56 casos

Cubana con 59 casos

Salvadoreña con 29 casos

Canadiense con 13 casos

Nicaragüense con 14 casos

Estas cifras corresponden a los registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 27 de septiembre de 2026.

Nota: es importante aclarar que el RNPDNO maneja en tiempo real sus cifras y porcentajes, por lo que cambian constantemente. Esto se debe a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

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