Las de hoy | 1 de octubre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 1 de otubre de 2026

El Universal: Audomaro, jefe de inteligencia de AMLO, oculta su patrimonio

Al considerar un riesgo para la seguridad nacional y que miembros de la delincuencia organizada podrían extorsionarlo o atentar contra su vida, 72 horas antes de dejar el cargo, el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia en el sexenio de López Obrador, firmó la reserva por cinco años de su declaración patrimonial.

Reforma: Abren cárcel a la crítica, sátira, humor, memes…

Acusan que Reforma es autoritaria y se criminaliza la libertad de expresión.

Milenio Diario: Segob activará rastreo de desaparecidos con 32 centros de mando

Armando Medina, subsecretario de Derechos Humanos, confirma labores en Zacatecas, Morelos, Baja California y Oaxaca, con funcionamiento de 24 por siete.

La Jornada: Es manejable el nivel de la deuda, afirma Hacienda

Trayectoria de pasivos no debe preocupar a los hogares ni a empresas, dice Amador a diputados.

Excélsior: “México inicia era de expansión productiva”

Al comparecer ante diputados, el secretario de Hacienda destacó un alza de 28% en obras públicas y un avance de 2.1% en el PIB durante el segundo trimestre.

El Financiero: Mejoran balances fiscales al cierre de agosto

SHCP: el déficit presupuestario quedó 276 mil mdp por debajo de lo previsto.

El Economista: Recaudación por ISR bajó 5.6% anual entre enero y agosto de 2026

El gasto superó los ingresos presupuestarios en el periodo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.