Cuidado si buscas un crédito: Condusef alerta por 9 financieras suplantadas

Condusef reportó nueve financieras suplantadas. Foto: Pexels/ilustrativa

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó que nueve instituciones financieras reportaron suplantación de identidad durante septiembre de 2026.

Personas y empresas presuntamente utilizaron sus nombres, logotipos y datos para engañar a quienes buscan obtener un crédito.

🚨 ¡Cuidado con los fraudes!



🛡️En septiembre, 9 instituciones financieras reportaron suplantación de identidad ante la CONDUSEF.



✅Verifica en el #SIPRES antes de solicitar un crédito y no pagues anticipo .



Consulta el #comunicado: https://t.co/S9WFpSTlh0#AltoAlFraude pic.twitter.com/Z5Exk5QATT — CONDUSEF (@CondusefMX) October 13, 2026

Condusef alerta por nueve financieras suplantadas

La suplantación consiste en utilizar sin autorización la identidad de una entidad financiera para aparentar que se trata de una empresa legítima.

Los responsables pueden recurrir a medios impresos o digitales para contactar a posibles clientes y ofrecerles supuestos servicios financieros.

Las nueve instituciones que notificaron estos casos a la Condusef son:

Desarrollo del Crédito Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Maxi Impulso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Angelus Certum, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.



Cumplo y Avanzo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (KapitalFlex).

Impulsando Valor Activecapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.



ADN Capital Soluciones de Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

BTGPactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Tactiv Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

¿Cómo evitar fraudes al solicitar un crédito?

Ante estos casos, es importante comprobar que la institución con la que se busca contratar un crédito esté registrada ante la autoridad financiera.

La Condusef recomienda consultar el SIPRES antes de iniciar cualquier trámite. Esta herramienta permite verificar si una entidad financiera está inscrita en el registro oficial.

También es importante desconfiar de ofertas que condicionen la entrega de un préstamo al pago anticipado de dinero. No pagues anticipos por supuestos gastos de gestión, seguros o comisiones sin verificar primero la legitimidad de la institución y las condiciones del crédito.

Antes de compartir documentos personales, datos bancarios o información financiera, confirma que estás tratando directamente con la entidad correspondiente mediante sus canales oficiales.

La Condusef dio a conocer estos reportes como parte de sus alertas para prevenir que los usuarios sean víctimas de engaños al buscar financiamiento.

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