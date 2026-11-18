México perdió su certificación como país libre de sarampión después de que el virus mantuviera una transmisión continua durante más de 12 meses, ante este escenario, el infectólogo Francisco Moreno Sánchez advirtió que el problema podría extenderse a otras enfermedades si no se recuperan las campañas de vacunación y la cobertura de los esquemas infantiles.

En entrevista para “A las Nueve en Uno”, el médico internista e infectólogo explicó que el regreso del sarampión es consecuencia de varios años de rezago en la aplicación de vacunas, así como de la falta de campañas nacionales que impulsaran a las familias a completar los esquemas de inmunización.

De acuerdo con el especialista, México había mantenido la eliminación de la transmisión endémica del sarampión durante décadas, sin embargo, recordó que después de la última gran epidemia registrada entre 1989 y 1990, cuando se reportaron más de 80 mil casos, el país consiguió mantener el control de la enfermedad.

El panorama comenzó a cambiar por la disminución de las jornadas de vacunación y las dificultades para garantizar el abasto de dosis.

¿Por qué México perdió su certificación de país libre de sarampión?

Moreno Sánchez señaló que uno de los principales problemas fue que no se recuperaron los niveles de vacunación después de la pandemia de COVID-19.

El especialista explicó que la disminución en la aplicación de vacunas no se refleja inmediatamente en un aumento de enfermedades, sino que sus consecuencias pueden aparecer años después, cuando existen suficientes personas susceptibles de contraer una infección.

También señaló que las familias enfrentaron dificultades para completar los esquemas de vacunación, como ejemplo, mencionó los casos de padres que acudían a los centros de salud y no encontraban las dosis necesarias, por lo que tenían que regresar en otra ocasión.

“Después de dos vueltas ya no regresan“, explicó al referirse a las dificultades que enfrentaban algunas familias para vacunar a sus hijos.

El infectólogo también destacó que México tenía una cultura de vacunación consolidada y que la pérdida de las campañas nacionales contribuyó a debilitar ese hábito.

Sarampión no sería la única enfermedad que podría representar un riesgo

Una de las principales advertencias del especialista es que el rezago en la vacunación no afecta únicamente la protección contra el sarampión.

Moreno Sánchez recordó que este virus es uno de los más contagiosos y estimó que una persona infectada puede transmitirlo a entre 15 y 18 personas.

Por ello, consideró que el brote debe servir como una llamada de atención para revisar los esquemas de vacunación contra otras enfermedades infecciosas, entre ellas la poliomielitis, la difteria y el tétanos.

El médico advirtió que no se debe esperar a que aparezcan nuevos brotes para reforzar la inmunización, pues la prevención es la principal herramienta para evitar enfermedades que pueden tener consecuencias graves.

“Lo que no queremos es que después del sarampión venga otra enfermedad infecciosa como consecuencia de no haber tenido una buena vacunación”, señaló.

Piden recuperar las semanas nacionales de vacunación

Para el infectólogo, los esfuerzos actuales para contener el sarampión deben acompañarse de una estrategia más amplia que permita recuperar las jornadas nacionales de vacunación que anteriormente se realizaban en escuelas y centros de salud.

Moreno Sánchez consideró que también es necesario recuperar la confianza y la participación de las familias, para que mantengan completos los esquemas de inmunización incluso cuando no existan brotes activos.

Aunque reconoció los esfuerzos de la actual administración para contener el sarampión, sostuvo que todavía existe un rezago importante que debe atenderse.

La Secretaría de Salud informó el 13 de noviembre que México había alcanzado 90% de cobertura de vacunación contra el sarampión, con 40.9 millones de dosis aplicadas y seis casos activos en ese momento.

Por su parte, la OPS confirmó el 17 de noviembre la pérdida del estatus de eliminación de México, Estados Unidos y Bolivia.

La recuperación de esta certificación dependerá de que México consiga interrumpir la transmisión endémica durante al menos 12 meses consecutivos y demuestre que cuenta con coberturas de vacunación y vigilancia epidemiológica suficientes para evitar que el virus vuelva a establecerse.

Para Moreno Sánchez, la vacunación debe mantenerse como una prioridad de salud pública, pues sus beneficios no siempre son inmediatos, pero permiten evitar enfermedades y muertes prevenibles.

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