Reportan que Pérez Hilton fue dado de alta Foto: Shutterstock

Pérez Hilton fue dado de alta y captado mientras retomaba su vida cotidiana al pasear por Miami, de acuerdo con fotografías publicadas por medios como el Daily Mail

El medio obtuvo imágenes del comunicador en la calle por primera vez desde el pasado 4 de agosto, cuando realizó una transmisión en directo en la que se mostró autolesionándose y que derivó en su hospitalización

En las imágenes se le puede ver sosteniendo un paraguas, con semblante tranquilo y una camiseta con el estampado de Kim Kardashian.

¿Cuál es el estado de salud de Pérez Hilton?

Según se reporta, Pérez fue dado de alta la semana pasada, sin especificar el día, y mencionan que desde entonces se encuentra en casa acompañado de su familia, en busca de reconstruir su vida.

Podemos recordar que el bloguero fue hospitalizado después de autolesionarse con un objeto punzante en el mes de agosto durante una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok, mientras atravesaba una grave crisis de salud mental.

Fueron sus seguidores los que comenzaron a realizar reportes al 911, por lo que los agentes de policía y paramédicos acudieron de inmediato para atender la emergencia.

Tras el ingreso de las autoridades al domicilio de Pérez, el hombre fue detenido y tratado por realizarse múltiples laceraciones faciales, así como sometido a una evaluación psiquiátrica.

¿Quién es Perez Hilton?

Mario Armando Lavandeira Jr. es un bloguero, escritor y personalidad de los medios estadounidense, que es mayormente conocido bajo el nombre de Perez Hilton, nacido el 23 de marzo de 1978 en Miami, Florida, en una familia de origen cubano.

Estudió Teatro en la Universidad de Nueva York y alcanzó la fama en 2004 con su blog de espectáculos, posteriormente conocido como PerezHilton.com, dedicado a publicar noticias, rumores y comentarios sobre celebridades de Hollywood.

Se convirtió en figura influyente de la cultura digital, aunque también generó controversias por sus críticas hacia artistas. Además, ha participado en televisión y pódcast.

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