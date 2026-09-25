Fuerzas federales desarman a Policía municipal de Juchitán, Oaxaca, y toman control de la seguridad

Desarman a Policía municipal de Juchitán, Oaxaca | Foto: Rusvel Rasgado

Fuerzas federales decomisaron armamento de la Policía Municipal de Juchitán y tomaron este viernes el control de la seguridad en el municipio, luego de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano.

La intervención ocurrió después de que el gobernador Salomón Jara solicitara al Congreso estatal declarar formalmente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Fuerzas federales decomisan armas de la Policía de Juchitán

Elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana llegaron a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal.

Patrullas de las corporaciones permanecieron durante al menos cuatro horas sobre la carretera Transístmica, frente al cuartel de la Policía Municipal, mientras se realizaba una diligencia al interior.

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca informó que llevó a cabo la revisión y retiro del armamento asignado a la corporación municipal.

Durante el operativo fueron decomisados:

28 armas largas

27 armas cortas

2 mil 29 cartuchos útiles de diferentes calibres

Trasladan armamento a depósito de la Policía Estatal

Las armas y cartuchos retirados fueron trasladados al Depósito General de Armamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.

El depósito se encuentra en las instalaciones del Cuartel General de la Policía Estatal de Oaxaca, en el municipio de Santa María Coyotepec.

Toman control de la seguridad en Juchitán

El despliegue de fuerzas federales se realizó luego de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano.

Además, el gobernador Salomón Jara pidió al Congreso estatal declarar formalmente la desaparición del Ayuntamiento juchiteco.

Las fuerzas federales asumieron este viernes el control de la seguridad en el municipio.

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