Tiroteo en Francia: estudiante de secundaria es detenido por disparar con escopeta a director y maestra

El colegio Joseph-Lakanal se ubica cerca de la ciudad de Marsella. Foto: AFP

Un adolescente de 14 años fue detenido en Francia este lunes por dispararle con una escopeta al director y a una profesora de la escuela secundaria donde estudia, informaron las autoridades.

El tiroteo se produjo en plenas protestas estudiantiles en la nación europea para reclamar mejores condiciones en los liceos, pero el ataque no estaría vinculado a esta movilización que sacudió el país desde finales de septiembre.

¿En que parte de Francia ocurrió el tiroteo?

Los hechos ocurrieron en el centro de secundaria Joseph-Lakanal de la localidad de Aubagne, cerca de la ciudad de Marsella, hacia las 10:00 de la mañana, cuando el adolescente abrió fuego con una escopeta.

“El sospechoso, por una razón que se desconoce, disparó contra el director“, a quien alcanzó en los muslos y en la parte baja de la espalda, explicó el prefecto del departamento de Bocas del Ródano, Jacques Witkowski.

“Disparó una segunda vez contra una profesora, que recibe un perdigón en el muslo; disparó una tercera vez en el pasillo y luego fue interceptado por un miembro del personal”, agregó.

Según la fiscalía de Marsella, un cuarto disparo se produjo contra la pizarra de una clase, cuando estaban los alumnos y un profesor en su interior.

Según Witkowski, se trataba de un alumno del centro sin antecedentes por “delincuencia” o “radicalización“.

Dos personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una escuela de Aubagne, cerca de Marsella, sur de #Francia, según informaron medios franceses.



El director del colegio recibió un disparo fuera de la escuela secundaria Joseph Lakanal, una maestra de 37 años también… pic.twitter.com/H5kaGMYwOB — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) October 12, 2026

¿Cuál es el estado de salud del director y la maestra?

La vida de los heridos no corre peligro, indicó la policía. Según esta fuente, una tercera persona sufrió un ligero rasguño.

“Saludo la sangre fría y la reacción ejemplar del equipo educativo, que permitieron evitar lo peor“, escribió el presidente francés Emmanuel Macron en la red social X.

En cuanto se conocieron los hechos, los padres de alumnos acudieron en masa para recoger a sus hijos y muchos seguían presentes frente al centro, en las afueras de la ciudad, hacia el mediodía.

Sarah, una alumna, explicó a la agencia AFP que estaba en clase de español cuando “se activó la alarma de incendios“:

“Salimos corriendo y nos encontramos con él. Empieza a disparar y dice: ‘He venido sólo por los profesores, no por los alumnos'”.

Témoignage d’élèves du collège Joseph-Lakanal d’Aubagne :

« Le prof, il nous a laissés comme ça, il nous a dit au revoir. »



Ce n’est pas (encore) comme en Amérique où les fusillades dans les collèges sont habituelles. Mais la formation des profs en cas de fusillade est à revoir. pic.twitter.com/cYVt9E2j4A — Kunta van den Kinté  (@denkinte_2) October 12, 2026

¿Cuáles fueron los motivos del estudiante para disparar?

Por el momento, se desconocen los motivos del tiroteo. “No sabemos realmente cuál era el móvil ni si su objetivo eran los adultos“, indicó la fiscal adjunta de Marsella, Audrey Jouaneton.

Varios ataques con arma blanca cometidos por alumnos en centros escolares conmocionaron al mundo educativo en Francia en los últimos años, entre ellos el que costó la vida a una adolescente de 15 años en Nantes en abril de 2025.

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