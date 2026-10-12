Lydia Antonio de la Garza: trayectoria y cargos de la mujer propuesta para representar a México en Perú

Lydia Antonio de la Garza. Foto: Cuartoscuro

Lydia Antonio de la Garza fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajadora de México ante Perú.

El nombramiento se presenta en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Pero ¿quién es Lydia Antonio de la Garza? Uno TV te da los detalles.

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza, propuesta para embajadora de México en Perú?

Lydia Antonio de la Garza es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.

También ha cursado programas de formación en temas como derechos humanos con perspectiva de género, diplomacia comercial y multilateral, derecho migratorio y procedimientos penales estadounidenses, así como la relación entre México, Estados Unidos y Canadá.

A lo largo de su carrera, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Economía.

Durante su paso por la Secretaría de Economía, Lydia Antonio de la Garza supervisó la operación de acuerdos comerciales suscritos con más de 50 países y encabezó las negociaciones institucionales para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lydia Antonio de la Garza es ministra del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), cargo que ocupa desde el 1 de julio de 2025.

De acuerdo con su trayectoria laboral, Antonio de la Garza ha desempeñado los siguientes puestos:

Observadora permanente alterna ante el Consejo de Europa

Directora general de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales, en la Secretaría de Economía

Directora general adjunta para Asuntos Económicos, Nueva Agenda e Imagen, en la Dirección General para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER)

Cónsul para Asuntos Económicos, Políticos y Fronterizos en el Consulado General de México en San Diego, California.

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