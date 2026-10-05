Armenta refrenda respeto a autonomía de la BUAP y anuncia proyección presupuestal

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, refrendó su respaldo a la autonomía de la BUAP y aseguró que su administración mantendrá una relación de respeto, diálogo y coordinación con la universidad. Además, informó que se trabaja en una proyección para que, hacia 2030, el presupuesto de la BUAP tenga una participación equilibrada de recursos federales y estatales, con una meta de 50% para cada ámbito, bajo criterios de racionalidad administrativa y respeto a la autonomía universitaria.

Durante el primer informe de labores de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, correspondiente al periodo 2025-2029, Armenta reconoció los avances de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y destacó su importancia histórica para el estado.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla. Foto: Gobierno de Puebla

Armenta descarta intervención en la BUAP

El gobernador señaló que la mejor manera de respaldar a la universidad es respetar su vida interna y acompañar los proyectos que permitan ampliar las oportunidades de formación, investigación e innovación.

“Solo mentes perversas pueden pensar que el gobernador del estado tiene interés de intervenir en la vida universitaria, yo solo estoy para apoyar a nuestra alma mater”, enfatizó Alejandro Armenta Mier.

Buscan equilibrio en recursos para la BUAP

Armenta informó que se trabaja en una proyección para que, hacia 2030, el presupuesto de la BUAP tenga una participación equilibrada de recursos federales y estatales, con una meta de 50% para cada ámbito.

Explicó que esta proyección contempla criterios de racionalidad administrativa y respeto a la autonomía universitaria.

El gobernador también destacó los avances de los proyectos conjuntos en Ciudad Universitaria 2, donde se han concretado cuatro nuevos edificios y un nodo de transferencia.

BUAP tiene más de 130 mil estudiantes

Por su parte, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez destacó el compromiso de la BUAP con los gobiernos estatal, federal y municipales para mantener el trabajo coordinado en beneficio de la sociedad.

Informó que la universidad cuenta con más de 130 mil estudiantes, más de 10 mil trabajadoras y trabajadores, 371 programas educativos y presencia en 32 sedes de Puebla.

Entre las acciones que impulsa la institución se encuentran la actualización de planes de estudio, profesionalización docente, microcredenciales, educación dual, certificaciones, atención a la salud mental y fortalecimiento de la infraestructura deportiva.

El Gobierno de Puebla reiteró que continuará trabajando con la BUAP y los gobiernos federal y municipales, dentro de sus respectivas atribuciones, para contribuir al desarrollo y bienestar del estado mediante la educación superior.

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