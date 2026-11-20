Contraste entre ingreso de los servicios privados y empleo. Foto: Cuartoscuro.

Los ingresos de los servicios privados no financieros en México aumentaron 0.8% durante septiembre de 2026, respecto al mes anterior, mientras que el personal ocupado disminuyó 0.3%, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada este 20 de noviembre.

El reporte también mostró un incremento mensual de 0.8% en los gastos totales por consumo de bienes y servicios, mientras que las remuneraciones totales registraron una reducción de 0.2%, con cifras desestacionalizadas.

En la comparación anual, los resultados muestran comportamientos distintos entre los indicadores del sector. Los ingresos aumentaron 1.7% y los gastos crecieron 0.4%, mientras que las remuneraciones avanzaron 0.2%. En contraste, el índice de personal ocupado registró una caída de 2% frente a septiembre de 2025.

¿Cómo se comportaron los ingresos de los servicios privados en septiembre?

De acuerdo con el Inegi, los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios de los establecimientos que conforman los servicios privados no financieros aumentaron 0.8% en septiembre respecto a agosto de 2026.

La variación anual también fue positiva, con un crecimiento de 1.7% en el índice agregado de ingresos, considerando cifras ajustadas por estacionalidad.

Sin embargo, al revisar las cifras originales, es decir, sin el ajuste estacional, el comportamiento presenta diferencias. Los ingresos registraron un incremento anual de 1.4% en septiembre de 2026, pero durante el periodo acumulado de enero a septiembre reportaron una disminución de 1.2% respecto al mismo lapso de 2025.

Este resultado muestra que, aunque los ingresos tuvieron un avance anual durante septiembre, el balance de los primeros nueve meses del año todavía se encontraba en terreno negativo.

Personal ocupado en servicios privados registra caída anual de 2%

Uno de los indicadores que presentó una disminución fue el personal ocupado en los servicios privados no financieros. En septiembre de 2026, este rubro cayó 0.3% respecto al mes previo y 2% en comparación con el mismo mes de 2025, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas.

Las cifras originales del organismo estadístico también muestran una reducción de 1.9% en el personal ocupado durante el periodo de enero a septiembre, frente a los primeros nueve meses de 2025.

Al desglosar este indicador, el personal dependiente de la razón social disminuyó 1.8% anual en septiembre, mientras que el personal no dependiente registró una contracción de 8.8%.

Este último grupo contempla a trabajadores contratados y proporcionados por otra razón social, así como a quienes reciben honorarios o comisiones sin un sueldo o salario fijo.

¿Qué sectores tuvieron más ingresos y cuáles registraron caídas?

La EMS también presenta información sobre el comportamiento de los ingresos y el personal ocupado por actividad económica.

En la comparación anual de septiembre, con cifras desestacionalizadas, algunos sectores reportaron incrementos, mientras que otros tuvieron reducciones.

Entre los resultados destacan:

Otros servicios, excepto actividades gubernamentales: registraron un crecimiento anual de 50.8% en ingresos

registraron un crecimiento anual de 50.8% en ingresos Servicios de información en medios masivos: aumentaron 4.3%

aumentaron 4.3% Servicios educativos: reportaron un incremento de 1.6%

reportaron un incremento de 1.6% Servicios inmobiliarios y de alquiler: avanzaron 0.7%

avanzaron 0.7% Transportes, correos y almacenamiento: presentaron una disminución de 4.1%

presentaron una disminución de 4.1% Servicios profesionales, científicos y técnicos: cayeron 3.4%

cayeron 3.4% Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos: registraron una reducción de 3.6%

registraron una reducción de 3.6% Servicios de esparcimiento culturales y deportivos: disminuyeron 7.1%

En cuanto al personal ocupado, los servicios de esparcimiento culturales y deportivos tuvieron un incremento anual de 0.3%, mientras que los servicios educativos disminuyeron 1.8%.

Por su parte, el sector de transportes, correos y almacenamiento registró una reducción de 3.7% en su personal ocupado respecto a septiembre del año pasado.

¿Cómo se comportaron los servicios de información y alojamiento en los estados?

El reporte del Inegi también incluye resultados por entidad federativa para dos actividades: los servicios de información en medios masivos y los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas.

En el primer sector, Oaxaca registró un aumento anual de 26% en sus ingresos, seguido de Zacatecas, con 25.5%; Durango, con 19.4%; y Querétaro, con 15.7%.

En contraste, Michoacán presentó una disminución de 16.5%, Tlaxcala de 15.1% y Chihuahua de 15% en los ingresos de los servicios de información en medios masivos.

Respecto a los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, Chiapas tuvo el mayor crecimiento entre las entidades consideradas, con un avance anual de 14.7%. Le siguieron Durango, con 8.7%; Sinaloa, con 6.4%; y Tamaulipas, con 5.9%.

En este mismo sector, Guanajuato registró una disminución de 19.1% en sus ingresos, Morelos de 15.9%, Quintana Roo de 13.2% y Puebla de 13.1%.

Los datos corresponden a septiembre de 2026 y son preliminares, según precisa el organismo estadístico en el documento.

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