Detienen a funcionaria junto a cinco personas más por extorsión y cobro de piso en Oaxaca

Funcionaria detenida por extorsión y cobro de piso. Foto: FGE Oaxaca.

La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) detuvo a seis personas, entre ellas una funcionaria municipal, señaladas por su probable relación con una célula delictiva ligada a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) y dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso en Oaxaca.

Funcionaria y cinco personas más detenidas por extorsión en Oaxaca

De acuerdo con autoridades de Oaxaca, llevaron a cabo un operativo en Santa Cruz Xoxocotlán en el que participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal.

Con esta operación que conllevó varios trabajos de investigación, señalaron que detuvieron a seis personas, una de ellas identificada como I. J. M. H., quien se desempeñaba como directora de Fomento Cultural del Municipio de Oaxaca de Juárez, así como a B. Y. S., quien sería su empleado particular.

También fueron detenidos L. E. C. G. y L. E. C. G., señalados como comerciantes y coordinadores de la Organización 21 de Diciembre; M. P. C. M., comerciante de frutas y verduras, y A. A. A. V., también comerciante.

Así operaba la célula criminal

Según las indagatorias, la célula delictiva tenía mayor presencia en Santa Cruz Xoxocotlán y distintos puntos de la Zona Metropolitana de Oaxaca, aunque sus actividades también se extendían hacia la capital.

Entre sus presuntas víctimas estaban pequeños y medianos comerciantes, locatarios, vendedores ambulantes y trabajadores del transporte, incluidos taxistas, mototaxistas y conductores de plataformas digitales.

El grupo, presuntamente, les exigía “cobro de piso” para permitir que las víctimas realizaran sus actividades. Además, realizaba préstamos bajo el esquema conocido como “gota a gota”, utilizando la intimidación para garantizar cobros abusivos.

Caen tras denuncias ciudadanas

La investigación, informó la Fiscalía de Oaxaca, comenzó a partir de denuncias ciudadanas y permitió identificar a uno de los operadores encargados de realizar los cobros a transportistas. Tras labores de vigilancia y seguimiento, las autoridades concretaron las seis detenciones.

Durante el operativo fueron también aseguraron teléfonos celulares que podrían contener información sobre la red de cobros.

La funcionaria y los demás detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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