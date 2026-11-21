Noticias de hoy 20 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

EU vs la Familia Michoacana

Estados Unidos presentó cargos contra 21 integrantes de La Nueva Familia Michoacana por narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de migrantes.

Rechaza superávit de México

Trump afirmó que no permitirá que México mantenga un superávit comercial con Estados Unidos y volvió a asegurar que los cárteles controlan el país.

Gaseros amagan con paro

Gaseros advirtieron que podrían realizar un paro en los próximos días por problemas económicos y regulatorios, lo que afectaría la distribución de gas LP.

Cae exalcaldesa en CDMX

Lili Campos, exalcaldesa de Playa del Carmen, fue detenida en Ciudad de México; la investigan daño al erario de más de 62 millones de pesos.

Buscan extender vigencia

El INE analiza ampliar la vigencia de las credenciales que vencen en 2026 para que puedan utilizarse en las elecciones de 2027.

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