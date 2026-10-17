Salud responde a denuncias por cucarachas y alimentos descompuestos en comedor de trabajadores del INP

SSA aclara si hay cucarachas y represión en el INP | Foto: Pexels (Ilustrativa)

La Secretaría de Salud (SSA) respondió a los videos difundidos por redes sociales en los que se denuncian condiciones insalubres en el Instituto Nacional de Pediatría (INP), desmintiendo la presencia de cucarachas y alimentos en mal estado en el comedor de la institución.

Una televisora de difusión nacional denunció alimentos descompuestos, cucarachas, instalaciones insalubres, falta de insumos y represalias contra los trabajadores que habrían alzado la voz.

Con relación a los videos difundidos sobre el comedor de trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría (INP), se informa lo siguiente.

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➡️ https://t.co/7UiPZwI5qF https://t.co/Udm9FdKDIJ pic.twitter.com/eYZZVQQoZc — SALUD México (@SSalud_mx) October 16, 2026

¿Hay cucarachas en el Instituto Nacional de Pediatría?

La SSA informó este jueves, a través de un comunicado, que se realizan fumigaciones periódicas en el INP, frente a las acusaciones con respecto a la supuesta presencia de cucarachas en el comedor de trabajadores.

“El Instituto realiza de forma permanente fumigaciones periódicas en las áreas de cocina y comedor con el firme propósito de mantener condiciones óptimas de higiene, inocuidad y seguridad para todo el personal y pacientes“, reconoció.

Salud habla de alimentos en mal estado y desmiente represión

La institución aclaró este jueves que la cocina del comedor de trabajadores se encuentra en mantenimiento correctivo desde el pasado 25 de septiembre y se prevé concluir el próximo 18 de octubre.

“Durante este periodo, de manera temporal, solo se despachan alimentos fríos y envasados”. SSA

Y señaló que se reciben frutas, verduras y otros insumos diariamente bajo un estricto control de calidad basado en la normatividad vigente para la operación regular de los servicios de alimentación del Instituto Nacional de Pediatría .

“Todos los alimentos que se surten en el INP son de la más alta calidad y cumplen rigurosamente con las normas aplicables“, aseguró la dependencia federal.

Finalmente, la Secretaría de Salud aseguró que los canales del instituto se mantienen abiertos, en respuesta a las acusaciones de “represalias contra quienes se atreven a alzar la voz“.

“El INP mantiene abiertos sus canales para que cualquier trabajadora o trabajador presente quejas, con la garantía de que serán atendidas sin represalias“, remató.

¿De qué acusaron al INP?

Una televisora mexicana difundió un reportaje en el que se revelaron imágenes de la supuesta preparación de alimentos en proceso de descomposición en el Instituto Nacional de Pediatría.

“La comida está echada a perder y así reciben los alimentos… cuando pasas el reporte, tú como auxiliar, te dicen que así está bien y así lo preparan“, denunció un trabajador anónimo.

Y agregó también que hay presencia de cucarachas en la comida del comedor para trabajadores.

El reportero también reveló supuestas imágenes de utensilios viejos y oxidadas, así como instalaciones inundadas y con cochambre en las paredes. El trabajador anónimo aseguró que se argumenta esto con la falta de presupuesto.

Un segundo trabajador anónimo denunció: “Varios trabajadores recibimos represalias, hay quienes están suspendidos. Son trabajadores que se han atrevido a alzar la voz y a denunciar este tipo de situaciones“.

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