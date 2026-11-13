Buen Fin 2026: Cibermañosos clonan hasta influencers para engañar a compradores

Alerta por ciberataques en el Buen Fin. Foto: Getty Images

Si vas a comprar durante este Buen Fin 2026, ten cuidado: estafadores y ciberdelincuentes ya tienen preparada la trampa. Algunos utilizan inteligencia artificial (IA) para hacerla más creíble. Hoy, los delincuentes se apoyan en la tecnología para engañar a los compradores.

Entre las modalidades más comunes están:

Páginas clonadas: sitios que imitan a los oficiales de las tiendas

sitios que imitan a los oficiales de las tiendas Mensajes falsos: supuestas notificaciones de paqueterías o bancos para “confirmar pedidos”

supuestas notificaciones de paqueterías o bancos para “confirmar pedidos” Videos con IA: contenido en redes sociales que promociona ofertas irreales

El objetivo de estas prácticas es robar datos personales y bancarios de quienes buscan aprovechar los descuentos.

Sobre el uso de la inteligencia artificial, Levi Reza, experto en ciberseguridad, explicó:

“Se utiliza para muchas cosas, de hecho se utiliza para temas de hackeo… puede estar generando con la inteligencia artificial phishing”.

Clonan influencers con inteligencia artificial para promocionar ofertas falsas

Además, el especialista advirtió que los delincuentes pueden utilizar la imagen de personas conocidas para hacer más convincentes sus engaños.

“Puedes clonar, por ejemplo, algún influencer y hacer que esté ofreciendo una promoción de alguna tienda departamental”.

Esta modalidad permite crear videos falsos de influencers que aparentemente recomiendan productos, descuentos o promociones de establecimientos comerciales.

Los contenidos pueden circular en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, donde los usuarios encuentran publicidad y promociones durante el Buen Fin 2026.

¿Cómo evitar fraudes durante el Buen Fin 2026?

En entrevista para Uno TV, Levi Reza compartió una serie de recomendaciones para identificar promociones falsas y evitar caer en los engaños.

“De entrada identificar de dónde está viniendo, ¿no?, si realmente si es una tienda departamental, ya sea que venga por Facebook, por Instagram, TikTok, lo que sea, que sea la cuenta oficial. Dos, validar esa promoción en la página web del que está ofreciendo ese servicio o producto”.

El especialista también recomendó recurrir a herramientas tecnológicas para revisar contenido sospechoso.

“Y tres, ya en los que de plano no encontramos nada, la imagen súbela al ChatGPT y Gemini o alguno de esos y te va a decir si sí es falsa o no”.

Sin embargo, las herramientas de inteligencia artificial no garantizan detectar todas las imágenes falsas, por lo que sus respuestas deben contrastarse con las cuentas y páginas oficiales de los establecimientos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también recomienda verificar las direcciones electrónicas, comparar precios y desconfiar de promociones que parecen demasiado buenas para ser verdad.

Fraudes en México provocan pérdidas por más de 114 mil millones de pesos

El impacto económico de las estafas en México alcanza cifras millonarias.

De acuerdo con el informe Estado de las Estafas en México 2026, elaborado por la Global Anti-Scam Alliance (GASA), las pérdidas estimadas durante el último año ascendieron a 114 mil 100 millones de pesos.

El estudio también señala que las víctimas perdieron, en promedio, 9 mil 956 pesos, mientras que el 54% de quienes sufrieron pérdidas económicas reportó haber perdido dinero en más de una ocasión.

La empresa de seguridad tecnológica F5 también ha advertido sobre los riesgos de sitios clonados, mensajes fraudulentos y ofertas falsas durante las temporadas de compras.

Para que las ofertas no te salgan caras, guarda esta información y compártela con quienes ya tienen lleno su carrito de compras.

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