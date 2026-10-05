¿Quién revisará a los candidatos para evitar nexos con el crimen?

La detención de alcaldes y funcionarios municipales por presuntos vínculos con el crimen organizado pone bajo la lupa los filtros que existen para elegir a quienes buscan cargos públicos en México. De acuerdo con el investigador Víctor Manuel Sánchez, se requieren mejores mecanismos para revisar los perfiles de los candidatos.

El especialista en seguridad pública, crimen organizado y narcotráfico, de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó que actualmente existe una Comisión Especial de Integridad en el INE, pero sus recomendaciones no obligan a los partidos políticos.

“Más de 116 funcionarios han sido detenidos a la fecha, de los cuales 15 son alcaldes de diferentes regiones; lo cierto es que este esfuerzo sólo ha abarcado 21 municipios, es decir, menos del 1% de los municipios del país”.

Además, señaló que otro indicador de la penetración de la violencia política es que más de 165 municipios han registrado hechos violentos contra alcaldes, candidatos o funcionarios municipales.

De acuerdo con sus cifras, esta cantidad representa alrededor del 26% de los municipios de México.

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