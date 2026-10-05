El Gran Premio de México tendrá Fórmula 2 por primera vez en 2027

Formula 2 se correrá en México en 2027. Foto: AFP

La FIA confirmó este lunes el calendario de la temporada 2027 de Fórmula 2, que tendrá 14 fechas y visitará por primera vez la Ciudad de México. La ronda mexicana se disputará del 29 al 31 de octubre de 2027, junto con el Gran Premio de México de Fórmula 1.

La llegada de la categoría permitirá al público mexicano ver en pista a algunos de los pilotos jóvenes que buscan dar el siguiente paso en su carrera y llegar a la máxima categoría del automovilismo.

La Fórmula 2 es considerada el principal campeonato de formación previo a la Fórmula 1. Los pilotos compiten en autos de características similares y lo hacen en varios de los mismos circuitos que posteriormente reciben a la máxima categoría.

La F2 funciona como una plataforma para que los jóvenes pilotos demuestren sus capacidades ante las escuderías de Fórmula 1. De acuerdo con la propia F1, 21 pilotos han dado el salto de la Fórmula 2 a la Fórmula 1 desde la creación del campeonato en 2017.

Introducing the 2027 F2 calendar! 🗓️✨



14 rounds await, including first-ever visits to Istanbul and Mexico City 🙌



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Entre ellos están nombres que hoy son protagonistas de la máxima categoría, como Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell y Oscar Piastri. También pasaron por F2 antes de llegar a la F1 pilotos como Yuki Tsunoda y Alex Albon.

Por eso, la presencia de esta categoría en México permitirá que los aficionados no solamente vean a los pilotos de Fórmula 1, sino también a algunos de los posibles protagonistas del futuro.

México tendrá dos pilotos que ya conocen la F2

La llegada de la categoría también tiene un atractivo especial para los aficionados mexicanos debido a la presencia de Noel León y Rafael Villagómez en la actual parrilla de Fórmula 2.

León, originario de Monterrey, compite con Campos Racing y ha conseguido tres victorias para México durante la temporada 2026, dos en Sprint Race, en Montreal, Mónaco, y una en Feature Race, en Budapest.

¡MÉXICO RECIBE A LA FÓRMULA 2! 🇲🇽🏎‍🟀



Noel León y Rafael Villagómez hablaron sobre lo que representa la llegada de la F2 al Gran Premio de México y compartieron los objetivos que tienen en esta nueva etapa de sus carreras. 🇲🇽 pic.twitter.com/0mfpJZOZOV — Claro Sports (@ClaroSports) October 5, 2026

Villagómez, por su parte, también compite en la categoría y suma cinco podios en F2, tres de ellos conseguidos durante 2026. Entre esos resultados destacan dos podios obtenidos en Silverstone durante el mismo fin de semana.

La presencia de ambos pilotos le da un ingrediente adicional a la primera visita de la F2 a México, aunque la parrilla que competirá en 2027 todavía deberá definirse.

¿Cuándo correrá la Fórmula 2 en México?

La fecha mexicana será la ronda 12 de la temporada 2027, programada del 29 al 31 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El calendario contempla 14 fechas y llevará a la F2 a cuatro continentes, antes de llegar a México, la categoría competirá en Sakhir, Jeddah, Melbourne, Montreal, Mónaco, Silverstone, Spielberg, Monza, Madrid, Bakú e Istanbul.

Después de México, cerrará la temporada con carreras en Lusail y Yas Island. Además, el programa contempla dos carreras de F2, una corta y una larga.

La organización del Gran Premio de México destacó que la incorporación de la F2 permitirá sumar más actividad en pista durante el fin de semana y ofrecerá al público la posibilidad de seguir de cerca el desarrollo de los jóvenes pilotos que buscan llegar a la Fórmula 1.

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