Elecciones en Estados Unidos: el poder de Trump, a prueba

Las elecciones intermedias en Estados Unidos pondrán en juego el control del Congreso y podrían cambiar el rumbo de la presidencia de Donald Trump. Los votantes elegirán a los integrantes de la Cámara de Representantes, parte del Senado y gobernadores en distintos estados.

Francisco Villalobos explica que los republicanos enfrentan el riesgo de perder su mayoría en la Cámara de Representantes, mientras los demócratas buscan ganar terreno en el Senado y en estados como Texas y Florida.

¿Qué está en juego en las elecciones intermedias de Estados Unidos?

Las elecciones definirán la integración de buena parte del poder legislativo estadounidense. Los cargos en disputa incluyen:

435 escaños de la Cámara de Representantes

35 puestos del Senado, incluidos dos correspondientes a elecciones especiales

36 gubernaturas estatales

El periodista explicó en “A las Nueve en Uno” que la Cámara de Representantes tiene facultades sobre el presupuesto federal y puede realizar investigaciones y llamar a comparecer a funcionarios del Gobierno.

Por ello, una victoria demócrata podría limitar la capacidad de Donald Trump para impulsar algunas de sus decisiones durante el resto de su mandato.

Republicanos y demócratas disputan el control del Congreso

Los republicanos cuentan con 53 integrantes en el Senado, frente a 45 demócratas y dos independientes que suelen votar con ellos.

En la Cámara de Representantes, el reporte señala una ventaja republicana de 218 escaños frente a 214 demócratas y tres independientes.

Villalobos consideró que los demócratas tienen posibilidades de ganar posiciones, aunque se trata de una proyección y no de un resultado confirmado.

Texas y Florida, bajo la atención electoral

Francisco Villalobos mencionó la fuerte competencia en Texas, un estado históricamente favorable a los republicanos.

El corresponsal mencionó las contiendas relacionadas con Ken Paxton y el gobernador Greg Abbott, así como encuestas que, según el comentarista, reflejan una competencia más cerrada.

En Florida, señaló que la política migratoria de Trump podría influir en el comportamiento de algunos votantes hispanos que anteriormente lo apoyaron.

Más de 55 millones de estadounidenses ya habían votado

De acuerdo con los datos citados en la cobertura, 55 millones 428 mil 394 personas habían emitido su voto anticipado en Estados Unidos.

De ese total, más de cinco millones correspondían a Texas.

El analista también recordó que las elecciones estadounidenses se organizan principalmente a nivel estatal y local, con autoridades encargadas de administrar la votación y el conteo de resultados.

La participación electoral y la distribución de escaños serán factores centrales para definir el equilibrio político entre republicanos y demócratas.

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