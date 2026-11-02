Black Friday, Cyber Monday y Buen Fin. Foto: Cuartoscuro | AFP

El Buen Fin, Cyber Monday y Black Friday son eventos diferentes que se realizan en fechas distintas y cuyos orígenes no son los mismos. Aunque guardan algo en común: las ofertas de varios artículos.

Para evitar confusiones y que no te sorprendan, Uno TV te dice cuáles son las diferencias.

Black Friday y Cyber Monday 2026: fechas y diferencias con el Buen Fin

Black Friday

El Black Friday se realiza el viernes que sigue al Día de Acción de Gracias, popular festividad en Estados Unidos donde tiene su origen; aunque ya se popularizó fuera del país en otras naciones como México.

De acuerdo con el portal National Geographic, la fama del “Viernes negro”, por su traducción al español, se dio hasta 1966.

Sitios como BBVA explican que el “Black Friday se celebra cada noviembre con promociones en categorías como tecnología, moda, electrodomésticos y viajes”.

Para el 2026, el Black Friday tendrá lugar el 27 de noviembre de 2026.

Cyber Monday

También con un origen en Estados Unidos, el Cyber Monday se realiza el lunes siguiente del Día de Acción de Gracias y del Black Friday.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, el Cyber Monday, que se celebra desde 2005, está enfocado para compras a través de internet y también se hace presente en México.

“El Cyber Monday se creó para complementar las ventas de fin de año con una diferencia primordial: el Cyber Monday solo está enfocado a compras por internet. Es decir, los descuentos y ofertas están disponibles a través de e-commerce y tiendas online, no en establecimientos físicos”. Profeco

El Cyber Monday 2026 se realizará el lunes 30 de noviembre.

Buen Fin

A diferencia del Black Friday y el Cyber Monday, el Buen Fin es de origen mexicano y se celebra también durante noviembre.

En su sitio oficial, el Buen Fin explica que:

“Surge de una iniciativa de colaboración público-privada, con el objetivo de apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal, así como garantizar el respeto a los derechos del consumidor”.

El Buen Fin 2026 será del 13 al 17 de noviembre

Diferencias del Buen Fin, Cyber Monday y el Black Friday

Las diferencias entre el Buen Fin, Cyber Monday y el Black Friday son:

Característica El Buen Fin Black Friday Cyber Monday Origen México Estados Unidos Estados Unidos Fecha 2026 13-17 nov. 27 nov. 30 nov. Duración 5 días 1 día tradicionalmente 1 día tradicionalmente Tiendas físicas Sí Sí Menos habitual Compras online Sí Sí Principal enfoque

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