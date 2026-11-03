“Ceniza en la boca”: ¿Diego Luna le hace justicia al libro de Brenda Navarro?

Diego Luna adaptó “Ceniza en la boca”, de Brenda Navarro | Foto: Alfredo Narváez

Diego Luna está frente a su quinto trabajo como director en “Ceniza en la boca“, largometraje mexicano que adapta la obra homónima de Brenda Navarro, la cual cuenta una historia sobre migración, ciclos y la confrontación con el dolor.

Esta cinta independiente se presentó en el Festival de San Sebastián y en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM); además, recibió una ovación de cinco minutos en el Festival de Cannes tras la proyección en la que también estuvo su amigo y productor Gael García Bernal.

“Ceniza en la boca” se estrenará en cines mexicanos el próximo 5 de noviembre.

“Ceniza en la boca”, del libro a la película

Existe una máxima no escrita: el libro es el libro y la película es la película. Esto se refiere a las adaptaciones literarias, que son tan antiguas como el cine mismo, y se refiere a que una cinta no debe ser 100% fiel a su material original.

Lo que es más: esto no es posible. Por el simple hecho de que el lenguaje cinematográfico y el literario son distintas; las narrativas son distintas, por lo que el celuloide debe adaptar lo que solo funciona en la página. Por eso se llama adaptación.

Una vez dicho eso, “Ceniza en la boca” es una adaptación que sabe aprovechar lo que funciona en la novela de Brenda Navarro, aunque Diego Luna entendió que había ciertos detalles que le iban a complicar la vida. Por ejemplo:

Que está escrito en primera persona (y la primera persona en el cine es un tema a resolver) Que el personaje principal ni siquiera tiene un nombre definido Hay una visión femenina que difícilmente se puede adaptar

Sin embargo, los escritores de la cinta entendieron que trasladar la novela palabra por palabra sería un desperdicio de esfuerzo, así que será pertinente esperar una “Ceniza en la boca” con licencias creativas por parte de Diego Luna.

La “Ceniza en la Boca” de Diego Luna

El hecho de que un cineasta se permita ciertas licencias con respecto al material original no conlleva un pecado. Hay que recordar a “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey“, en donde el final de Peter Jackson es diametralmente opuesto al de J.R.R. Tolkien.

Personalmente, me parece un mejor final el de la película que el del libro, pero esa es una cuestión de perspectiva. De un espectador al de la butaca de al lado hay más de un asiento de distancia.

En el caso de “Ceniza en la Boca” de Diego Luna, el director asume varios conceptos que ya había explorado en títulos como “Abel“, incluyendo la búsqueda de un hogar ante un problema que compromete la unión y la figura del padre ausente.

Pero, tal como me lo explicó el guionista Diego Rabasa en una plática exclusiva, los guionistas entendieron desde el inicio que era necesario cambiar ciertos detalles fundamentales para que la película funcionara.

Luna se dedica a explorar la figura de la migración, pero desde aquellas figuras que generalmente se quedan relegadas cuando se habla del cambio de país: los que se quedan, los que ven al otro irse.

Y es que el “Charolastra” sabe lo que es cambiar de aires constantemente, tal como conoce el tema de la violencia armada en México y la sensación de no encajar, pues sus personajes generalmente tienen problemas para adaptarse al mundo normal.

Las actuaciones, un pilar de “Ceniza en la Boca”

“Ceniza en la Boca” es la historia de una mujer y lo que le pasa atraviesa dicho filtro. La idea del hogar, el amor, la familia y la melancolía dependen de una manera abrumadora de ese concepto.

Un detalle a destacar de la película es que las actrices no solo se roban la pantalla, sino que fueron esenciales para terminar de construir el guion: Anna Díaz y Adriana Paz leyeron el libro y trasladaron esa memoria a sus propias actuaciones.

Anna Díaz, quien da vida al personaje principal, asume que el lente de la cámara siempre está al pendiente de lo que pasa con ella, se permite ser el centro de toda la atención; desde sus expresiones, su risa y su dolor.

Porque “Ceniza en la Boca” es una película con un estilo muy mexicano, es decir, con muchos planos fijos y poca música extradiegética, siguiendo la odisea de un personaje que debe asumir a la adversidad como un modus vivendi.

En este caso, no me parece que eso sea un problema, pues se trata de un proyecto independiente de bajo presupuesto que, además de todo, debió grabarse casi en su totalidad en territorio español.

Sea como sea, “Ceniza en la Boca” podría ser una de las películas mexicanas contendientes en su respectiva temporada de premios, pues trae en la espalda el hecho de que fue ovacionada en Cannes y recibió un premio a su guion en el Festival de Cine de Roma.

Todo lo que debes saber de la nueva película de Diego Luna

“Ceniza en la Boca” cuenta la historia de Lucila, una joven de 21 años, que intenta encontrar su lugar en el mundo frente a la presión familiar, la misoginia y el racismo.

Junto a su hermano menor, Diego, viaja a España para reencontrarse con su madre, Isabel, que emigró ocho años atrás en busca de un futuro mejor. La llegada de Lucila está lejos de ser tranquila.

Las circunstancias a las que se enfrenta a diario le recuerdan constantemente sus orígenes, para bien y para mal. Esta carga despierta en ella la necesidad de emanciparse, vivir una vida acorde a su edad y dejar de ejercer de falsa madre de su hermano o de sobrevivir con trabajos precarios.

Además de Anna Díaz y Adriana Paz, el reparto de “Ceniza en la boca” incluye a los siguientes actores:

Luisa Huertas

Guillermo Ríos

Sergio Bautista

Benny Emmanuel

Teresa Lozano

Adriana Jacomé

El largometraje ha formado parte de la programación de varios festivales internacionales de cine durante 2026. Entre ellos se encuentran:

Festival de Cannes , Francia: estreno internacional en la sección Special Screenings (Séances)

, Francia: estreno internacional en la sección Special Screenings (Séances) Sarajevo Film Festival , Bosnia y Herzegovina

, Bosnia y Herzegovina Toronto International Film Festival , Canadá

, Canadá Festival de San Sebastián , España: sección Horizontes Latinos

, España: sección Horizontes Latinos Festival de Cine de Biarritz , Francia

, Francia Festival de Cine de Roma , Italia

, Italia Festival Internacional de Cine de Morelia, México: Competencia Oficial

Además, en el Festival de San Sebastián, la cinta recibió el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country.

Aunque Diego Luna alcanzó reconocimiento por su trabajo como actor en telenovelas y películas, también ha desarrollado una trayectoria detrás de las cámaras. Entre sus trabajos como director se encuentran “J.C. Chávez” (2007), “Abel” (2010), “César Chávez” (2014) y “Mr. Pig” (2016).

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