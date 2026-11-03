Captan extrañas luces en movimiento sobre el Popocatépetl durante la noche de Día de Muertos

Captan siluetas luminosas sobre el volcán Popocatépetl Foto: Cuartoscuro

Extrañas luces en movimiento sobre el volcán Popocatépetl llamaron la atención de usuarios de redes sociales durante la noche del 2 de noviembre de 2026, en el marco del Día de Muertos.

¿Qué se observa en las imágenes?

Una cámara de monitoreo de Webcams de México, ubicada en Tlamacas, captó varios puntos y trazos luminosos que parecen desplazarse hacia arriba en el cielo nocturno.

En la grabación se observan siluetas brillantes que cruzan el campo visual de la cámara. Su apariencia y trayectoria despertaron distintas preguntas entre los usuarios, algunos de los cuales plantearon la posibilidad de que se tratara de objetos que ascendían cerca del cráter.

Las luces que se perciben son basura espacial

La publicación que difundió las imágenes mencionó como posibles explicaciones la basura espacial u otros fenómenos; sin embargo, no confirmó el origen de los destellos.

Hasta el momento, no existe una identificación oficial que permita determinar si las luces corresponden a meteoritos, basura espacial, aeronaves o algún otro objeto. Por ello, el video no es suficiente para establecer qué cruzó el cielo sobre el volcán.

¿Qué captó la cámara que apunta al #volcán #Popocatépetl hoy 2 de noviembre #DiaDeMuertos? 🌋



👀 Extrañas siluetas luminosas parece ascender en el cielo nocturno. ¿Será basura espacial o algo más? 🛸✨

¿Tú qué crees?

Vista Tlamacas. Gracias #CENAPRED https://t.co/B30AfxfwKe pic.twitter.com/dMCj3zex5u — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 3, 2026

¿Qué actividad registró el Popocatépetl el 2 de noviembre?

De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) correspondiente al 2 de noviembre, durante las 24 horas anteriores el Popocatépetl registró 60 exhalaciones de baja intensidad y 29 minutos de tremor.

En ese momento, el semáforo de alerta volcánica permanecía en Amarillo Fase 2.

¿Por qué las luces se ven así en las cámaras del volcán?

El CENAPRED explica que las cámaras de monitoreo cuentan con sensores nocturnos que modifican la imagen para aumentar el brillo y el contraste. Esto permite captar objetos que reflejan incluso pequeñas cantidades de luz.

Esta característica debe considerarse al interpretar las grabaciones, ya que las condiciones de oscuridad y el procesamiento de las imágenes pueden influir en la apariencia de los destellos.

Por ahora, no hay elementos suficientes para determinar qué fueron los destellos captados sobre el Popocatépetl.

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