Ojo con tu ahorro del Infonavit: así puedes saber si tu patrón está haciendo las aportaciones

Infonavit regresa ahorro de subcuenta de vivienda. Foto: Cuartoscuro

¿Has revisado cuánto dinero tienes ahorrado en el Infonavit? Si notas que tu saldo no aumenta o simplemente quieres comprobar que tu patrón está realizando las aportaciones correspondientes, puedes consultar los movimientos de tu Subcuenta de Vivienda de manera gratuita y en línea.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) permite a los trabajadores consultar cuánto dinero tienen acumulado, revisar los depósitos de sus empleadores y conocer los rendimientos generados por su ahorro.

La consulta puede realizarse desde Mi Cuenta Infonavit, mediante la aplicación móvil del Instituto o en sus Quioscos de Autoservicio.

¿Cómo revisar las aportaciones de tu patrón al Infonavit paso a paso?

Para comprobar que las aportaciones patronales se reflejan en tu cuenta, sigue estos pasos:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit. Accede al portal oficial del Instituto. Si todavía no tienes una cuenta, regístrate utilizando tu CURP, RFC y Número de Seguridad Social (NSS). Busca la sección de ahorro. Si no tienes un crédito vigente, entra al menú izquierdo, selecciona “Mi ahorro” y después “Cuánto ahorro tengo”. También puedes consultar tu Resumen de Movimientos. Si tienes un crédito activo, revisa “Mi crédito”. Desde esta sección puedes descargar tu estado de cuenta y verificar los pagos mensuales y bimestrales. Descarga tu Resumen de Movimientos. Este documento permite conocer el saldo acumulado de tu Subcuenta de Vivienda y consultar las aportaciones realizadas por tus empleadores desde el primer depósito registrado. Verifica los depósitos y rendimientos. Revisa el historial de movimientos para comprobar que las aportaciones de tu patrón se reflejan correctamente y conocer cómo ha evolucionado tu ahorro.

¿Cuánto debe aportar tu patrón al Infonavit?

Las aportaciones patronales al Infonavit equivalen al 5% de tu salario diario integrado y deben realizarse de manera bimestral.

Esto significa que los depósitos del empleador no necesariamente aparecerán cada mes en tu historial de movimientos.

Las aportaciones suelen reflejarse en el sistema durante la última semana del mes posterior al pago.

Por ello, al revisar tu ahorro, es importante considerar la frecuencia de los depósitos antes de concluir que existe alguna aportación pendiente.

¿Qué hacer si no aparecen las aportaciones de tu patrón?

Si al consultar tu Resumen de Movimientos encuentras depósitos que no reconoces, aportaciones que no aparecen o movimientos pendientes, revisa si existe algún apartado identificado como “Pagos en Aclaración”.

Este apartado permite identificar movimientos que requieren revisión.

En caso de encontrar pagos en aclaración, es importante reportarlos o darles seguimiento para proteger el dinero acumulado en tu Subcuenta de Vivienda.

¿Dónde puedes consultar cuánto dinero tienes ahorrado en el Infonavit?

Además de revisar las aportaciones de tu patrón, puedes conocer el saldo de tu Subcuenta de Vivienda mediante tres opciones:

Mi Cuenta Infonavit: permite consultar tu ahorro y descargar el Resumen de Movimientos.

permite consultar tu ahorro y descargar el Resumen de Movimientos. Aplicación Móvil Infonavit: otra alternativa para consultar la información de tu cuenta.

otra alternativa para consultar la información de tu cuenta. Quioscos de Autoservicio: opción para acceder a la información sobre tu ahorro.

El Resumen de Movimientos es especialmente útil porque muestra las aportaciones realizadas por tus empleadores y el saldo acumulado desde el primer registro.

¿Puedes aumentar tu ahorro del Infonavit por tu cuenta?

Sí. Además de las aportaciones obligatorias de tu patrón, el Infonavit permite realizar aportaciones extraordinarias.

Se trata de depósitos que puedes efectuar por tu cuenta para incrementar el saldo de tu Subcuenta de Vivienda.

Esta opción también puede ayudarte a mejorar tu capacidad de crédito.

¿Qué pasa con tu ahorro del Infonavit cuando te jubilas?

El dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda puede utilizarse para adquirir una casa o recuperarse al momento de la jubilación, dependiendo de cada caso.

Las personas que cuentan con una Resolución de Pensión emitida por el IMSS pueden solicitar la devolución de su ahorro mediante el Infonavit o su Afore, según el régimen de pensión que les corresponda.

Una vez aprobada la solicitud, el depósito puede realizarse en un plazo de hasta 10 días hábiles.

Los beneficiarios legales de una persona fallecida también pueden solicitar la devolución del ahorro, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.