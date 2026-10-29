¿Modalidad 10 o 40 del IMSS? Conoce las diferencias y cómo impactan en tu pensión

El IMSS tiene modalidad 1 y modalidad 40. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con dos modalidades de pensión: la modalidad 10 y la modalidad 40. Cada una tiene sus características peculiares.

¿Qué es la Modalidad 10?

La Modalidad 10 permite incorporar voluntariamente al régimen obligatorio del IMSS a trabajadores independientes, como profesionistas, comerciantes y artesanos que laboran por cuenta propia y no tienen una relación laboral subordinada.

El sitio de Profuturo describe la Modalidad 10 como “una opción que permite a las personas que trabajan por cuenta propia registrarse de manera voluntaria al IMSS”.

Además, al inscribirte señala Profuturo, se continúa cotizando para el retiro, lo que significa acumular semanas cotizadas y aportar a la Cuenta Afore.

De acuerdo con el IMSS, el pago “se calculan en función del ingreso registrado, por lo que es importante que se informe el monto real de los ingresos mensuales percibidos, ya que a mayor ingreso, mayor será el importe del pago de las incapacidades y pensiones”.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40 permite a las personas que dejaron de cotizar como trabajadoras subordinadas continuar realizando aportaciones al IMSS para los seguros de Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Este esquema puede ayudar a incrementar las semanas cotizadas y, dependiendo del régimen pensionario y las condiciones de cada persona, mejorar el cálculo de la pensión.

Beneficios de la Modalidad 10

El IMSS señala que, al incorporarte como trabajador independiente en la Modalidad 10, se accede a beneficios que como:

Seguro de Enfermedades y Maternidad

Seguro de Riesgos de Trabajo

Seguro de Invalidez y Vida

Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales

Beneficios INFONAVIT

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