Lula lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: “Luchamos juntos por una América Latina justa y libre”

El brasileño comparte ideología política con Cárdenas. Fotos: Reuters

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó este jueves 29 de octubre la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrida el miércoles a los 92 años. El mandatario brasileño recordó su relación con el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y destacó su participación en los movimientos de izquierda de América Latina.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Lula da Silva expresó sus condolencias a la familia del ingeniero Cárdenas, particularmente a su hijo Lázaro Cárdenas Batel, a quien se refirió como su amigo.

El presidente brasileño señaló que México perdió a uno de sus principales dirigentes políticos y reconoció su participación en la defensa de la soberanía y la promoción de políticas orientadas a la igualdad social.

O México perdeu ontem um de seus mais importantes líderes políticos, Cuauhtémoc Cárdenas. Referência para o campo progressista na América Latina e Caribe, ele desempenhou um papel fundamental na luta pela soberania e na promoção de políticas voltadas à igualdade social. Em seus… — Lula (@LulaOficial) October 29, 2026

Lula recuerda su relación con Cuauhtémoc Cárdenas

En su mensaje, Lula da Silva recordó los encuentros que sostuvo con Cuauhtémoc Cárdenas y las causas políticas que ambos compartieron en América Latina.

El mandatario brasileño señaló que tuvo la oportunidad de dialogar en distintas ocasiones con el político mexicano y participar junto a él en iniciativas relacionadas con el desarrollo y la soberanía de los países latinoamericanos.

“Tuve, en muchas oportunidades, la felicidad de dialogar con Cuauhtémoc, de luchar a su lado por una América Latina desarrollada, justa y libre”, expresó.

Lula también hizo referencia a la construcción de una región soberana, en la que participan México, Brasil y otros países latinoamericanos.

Ambos dirigentes coincidieron en espacios de articulación de organizaciones políticas de izquierda, entre ellos el Foro de São Paulo, fundado en 1990.

Lula destaca influencia de Cárdenas en la izquierda latinoamericana

El presidente de Brasil consideró que Cuauhtémoc Cárdenas fue una referencia para los movimientos progresistas de América Latina y el Caribe.

En su publicación, sostuvo que el ingeniero desempeñó un papel en la defensa de la soberanía y en la promoción de políticas relacionadas con la igualdad social.

También vinculó su trayectoria con el surgimiento de generaciones posteriores de dirigentes políticos mexicanos.

Lula mencionó expresamente al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al que calificó de excelente, y señaló que Cárdenas contribuyó a abrir camino para quienes actualmente respaldan a la mandataria.

El pronunciamiento se produjo un día después del fallecimiento del excandidato presidencial mexicano, cuya trayectoria estuvo relacionada con la formación de organizaciones políticas de izquierda y la apertura del sistema electoral.

Lula envía condolencias a Lázaro Cárdenas Batel

En la parte final de su mensaje, Lula da Silva expresó su solidaridad con los familiares de Cuauhtémoc Cárdenas y dirigió unas palabras a su hijo, Lázaro Cárdenas Batel.

El mandatario brasileño manifestó su confianza en que las causas políticas defendidas por el ingeniero continuarán presentes entre quienes promueven la igualdad y la justicia social.

“A todos sus familiares –en especial a su hijo, mi amigo Lázaro– quiero expresar mis profundos sentimientos”, señaló.

Lula añadió que las luchas del dirigente mexicano seguirán siendo una fuente de inspiración para quienes buscan un futuro con mayor justicia social.

Muerte de Cuauhtémoc Cárdenas genera condolencias en México

El fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, ocurrido el 28 de octubre de 2026, provocó mensajes de condolencias de representantes de distintas fuerzas políticas mexicanas.

Entre quienes se pronunciaron se encuentran la presidenta Claudia Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y los exmandatarios Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue gobernador de Michoacán, participó en las elecciones presidenciales de 1988, 1994 y 2000 y fue uno de los fundadores del PRD en 1989.

En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano.

Su muerte también generó pronunciamientos fuera de México, entre ellos el del presidente brasileño, quien recordó las causas políticas que compartieron durante sus trayectorias.

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