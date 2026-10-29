Cárdenas, el político que desafió al PRI

La analista Martha Anaya menciona que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, conocido entre los reporteros como “la esfinge” por su carácter serio y reservado, marcó la historia política de México. Su papel en la elección presidencial de 1988, frente a Carlos Salinas de Gortari, lo convirtió en un referente de la oposición y de la lucha por la democracia tras su ruptura con el PRI.

En su opinión, para Uno TV, nos dice que uno de los episodios más recordados ocurrió cuando, ante miles de simpatizantes que exigían tomar Palacio Nacional por la fuerza, rechazó recurrir a la violencia para evitar una confrontación armada. Aunque recibió críticas, aquella decisión es considerada como una muestra de sus convicciones y de su compromiso con la vía pacífica para transformar al país.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento