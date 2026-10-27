Inversión histórica en aeropuerto: Armenta

El Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en Huejotzingo, Puebla, recibirá una inversión superior a mil millones de pesos para su modernización integral, con el objetivo de aumentar su capacidad de 1.4 a 5 millones de pasajeros. El proyecto contempla la ampliación y el equipamiento de la terminal, mejoras en el estacionamiento y las áreas operativas, así como nueva infraestructura para fortalecer la conectividad aérea, el turismo y el desarrollo económico del estado.

El convenio fue firmado entre el Gobierno de Puebla y Grupo Mundo Maya. De acuerdo con autoridades estatales, la intervención representa la inversión más importante que ha recibido el aeropuerto desde su construcción, hace más de 40 años.

¿Qué obras contempla la modernización del Aeropuerto de Puebla?

El proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán abarca más de 49 mil 400 metros cuadrados e incluye trabajos en el edificio terminal de pasajeros, el estacionamiento y las áreas exteriores.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, detalló que las obras contemplan la adquisición e instalación de:

Pasillos telescópicos

Módulos de documentación

Puntos de abordaje inteligente

Bandas para el reclamo de equipaje

También se realizarán mejoras en las áreas operativas y se incorporarán servicios para fortalecer la seguridad operacional y elevar la calidad de la atención a los pasajeros.

El Gobierno de Puebla destinará los recursos financieros necesarios, ejecutará los proyectos de obra y equipamiento mediante terceros y supervisará cada etapa de los trabajos.

Aeropuerto de Puebla busca aumentar su capacidad a 5 millones de pasajeros

El director de Grupo Mundo Maya, Ricardo Flores González, explicó que la modernización busca elevar la capacidad de atención del aeropuerto de 1.4 a 5 millones de pasajeros.

La estrategia también contempla el desarrollo de un distrito aeroportuario en Huejotzingo, con el propósito de vincular la terminal aérea con las actividades productivas, comerciales y turísticas de la región.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que el aeropuerto cuenta con 20 destinos programados y anunció que próximamente tendrá un vuelo a Chicago.

El mandatario destacó la importancia de fortalecer la promoción turística del estado, con la participación de tour operadores y agencias de viajes, para atraer visitantes y generar mayores oportunidades para los negocios locales.

Distrito aeroportuario tendrá comercios, restaurantes y hotel

Como parte del desarrollo del entorno del aeropuerto, el Gobierno estatal informó que avanza un proyecto comercial en un terreno de 15 mil metros cuadrados.

El espacio contempla tiendas, negocios, restaurantes, servicios y un hotel, con la finalidad de ampliar la oferta para pasajeros y visitantes.

Además, se proyecta la construcción de un bulevar de cuatro carriles desde la autopista hasta la carretera federal Huejotzingo-Cholula. La vialidad contará con una ciclovía que formará parte de la red prevista hasta Amozoc.

Armenta Mier explicó que la estrategia turística también busca incrementar de una a dos noches el promedio de hospedaje de los visitantes, lo que podría favorecer a la industria hotelera y a otros sectores de la economía estatal.

Buscan conectar el Aeropuerto de Puebla con el AIFA

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que el Gobierno de Puebla busca conectar el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), o dejar la traza necesaria para concretar esa conexión.

El mandatario también destacó el anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el proyecto del tren de pasajeros Ciudad de México-Puebla-Veracruz, que abre nuevas posibilidades para fortalecer la conectividad regional.

Estas iniciativas forman parte de los planes para mejorar las alternativas de transporte y facilitar los traslados hacia Puebla y otras zonas del país.

Puebla recibió más de 12 millones de visitantes de enero a agosto de 2026

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que Puebla recibió 12 millones 101 mil visitantes entre enero y agosto de 2026. De esa cifra, un millón 508 mil fueron extranjeros.

Durante el mismo periodo, la entidad registró una derrama económica de 14 mil 152 millones de pesos, cifras que, de acuerdo con la funcionaria, colocan a Puebla como el cuarto estado del país con mayor llegada de turistas.

La secretaria señaló que el convenio con Grupo Mundo Maya permitirá fortalecer la conectividad aérea, impulsar nuevas conexiones y acercar al estado a más mercados nacionales e internacionales.

Los beneficios esperados abarcan hoteles, restaurantes, prestadores de servicios turísticos, comunidades y otros integrantes de la cadena turística.

Empresarios destacan beneficios de la modernización del aeropuerto

Representantes del sector empresarial reconocieron la importancia de la modernización del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán para la actividad económica de Puebla y su región.

Sabás López Rico, coordinador de las Cámaras de Comercio del Estado, afirmó que el convenio representa una oportunidad para empresas familiares, restaurantes, hoteles, touroperadores y agencias de viajes de Puebla y San Martín Texmelucan, así como para Tlaxcala.

Por su parte, Héctor Landero Camacho, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios en Puebla (CANACO), destacó la participación de los empresarios en el desarrollo estatal y reconoció el impulso para atraer más destinos turísticos a la terminal, que actualmente cuenta con ocho vuelos nacionales y cuatro internacionales.

El subdirector de Aeropuertos, Arnoldo Ríos Salas, sostuvo que la terminal es fundamental para la región porque conecta actividades de negocios, turismo y encuentros familiares. Añadió que la alianza permitirá modernizar la infraestructura y ofrecer mejores servicios a visitantes nacionales y extranjeros.

Para los usuarios, las obras también representan una oportunidad para mejorar los traslados. Arleth González, originaria de Córdoba, Veracruz, consideró que la modernización favorecerá el crecimiento económico y laboral de la región, además de ofrecer una alternativa para evitar los tiempos de traslado hacia la Ciudad de México.

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