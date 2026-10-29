Velan a Cuauhtémoc Cárdenas: así lo despiden Sheinbaum y expresidentes

Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en la mañanera. Foto: Cuartoscuro

Los restos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, histórico líder de la izquierda mexicana y figura clave en la apertura democrática del país, son velados este jueves en el Panteón Francés de San Joaquín, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, tras su fallecimiento a los 92 años.

Fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y protagonista de la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales de 1988, Cárdenas recibió un homenaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Además, los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador expresaron sus condolencias y reconocieron su papel en la transición democrática de México.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein encabeza homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dirigente popular y luchador por la democracia en la historia contemporánea de México.



Abrió camino a la participación democrática y transformó la vida política de nuestro país al… pic.twitter.com/CVJ7Iq9bfi — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 29, 2026

¿Dónde velan a Cuauhtémoc Cárdenas?

El velorio se lleva a cabo en el Panteón Francés de San Joaquín, ubicado sobre calzada Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. La carroza con sus restos llegó la noche del miércoles 28 de octubre y desde entonces comenzaron a llegar coronas, arreglos florales, familiares, amistades y figuras de la política mexicana.

Entre quienes acudieron al recinto estuvieron su hijo Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; César Yáñez, subsecretario de Gobernación; Alejandro Encinas, subsecretario de Buen Gobierno; Ernestina Godoy, fiscal general de la República y Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

#ALMOMENTO | María Isabel Espino acudió al Panteón Francés para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas, quien falleció a los 92 años.



Compartió una fotografía junto al fundador del PRD, tomada durante un recorrido de reconocimiento en la #CDMX, como recuerdo del encuentro con el… pic.twitter.com/RXao1yRHE0 — Uno TV (@UnoNoticias) October 29, 2026

Alrededor de las 12:25 horas llegó la presidenta Claudia Sheinbaum para despedir al ingeniero.

El Panteón Francés también resguarda los restos de Celeste Batel, esposa de Cárdenas, quien murió el 19 de octubre de 2021. Por ello, se prevé que el político sea sepultado junto a ella, aunque la información disponible no confirma de manera definitiva el lugar de su sepultura.

Sheinbaum despide a Cuauhtémoc Cárdenas con homenaje en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó un mensaje a Cuauhtémoc Cárdenas al inicio de su conferencia mañanera de este jueves 29 de octubre. Durante el acto, realizado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, también se proyectó un video en memoria del fundador del PRD.

Sheinbaum envió un mensaje de solidaridad a los tres hijos del ingeniero: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel.

“Desde aquí mandamos un abrazo cariñoso a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, sus hijos, y a todas las personas que estuvieron cerca del ingeniero”, expresó la mandataria.

En un mensaje publicado en redes sociales, Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y lo describió como un hombre de principios firmes que transformó la vida política de México. Destacó su papel en 1988, cuando encabezó un movimiento democrático pacífico que, afirmó, canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos.

La mandataria también señaló que aquella jornada electoral marcó el inicio de la transformación democrática del país y sostuvo que Cárdenas honró el legado de su padre, el general Lázaro Cárdenas, con una trayectoria ligada a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

Finalmente, expresó sus condolencias a sus hijos, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, así como a sus familiares, amigos y seres queridos.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país.



Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, también recordaron su trayectoria y sus aportaciones a la democracia, la justicia social y la defensa de la soberanía nacional.

Rodríguez expresó su solidaridad con la familia y afirmó que las enseñanzas y los ideales del ingeniero permanecerán presentes.

“México está de luto, es cierto, pero su enseñanza, su amor a la patria, sus principios y sus ideales seguirán con nosotros”, dijo. También lo recordó como “el gran demócrata de México”.

Por su parte, Laura Itzel Castillo señaló que la lucha de Cárdenas abrió caminos para la participación democrática y contribuyó a transformar la vida política del país.

Fox, Calderón, Peña Nieto y AMLO también despiden al fundador del PRD

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas generó mensajes de condolencias de políticos de distintas corrientes.

Entre quienes recordaron su trayectoria se encuentran los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Vicente Fox reconoce sus convicciones

Fox, quien compitió contra Cárdenas en las elecciones presidenciales de 2000, reconoció su contribución a la apertura política de México.

“Siempre reconocí en Cuauhtémoc Cárdenas a un hombre de convicciones firmes, digno en sus posiciones y comprometido con México”, escribió el exmandatario.

SIEMPRE RECONOCÍ EN CUAUHTÉMOC CÁRDENAS A UN HOMBRE DE CONVICCIONES FIRMES, DIGNO EN SUS POSICIONES Y COMPROMETIDO CON MÉXICO.



SU TRAYECTORIA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA APERTURA POLÍTICA Y A LA VIDA DEMOCRÁTICA DE NUESTRA NACIÓN MERECEN RESPETO Y RECONOCIMIENTO.



MI SOLIDARIDAD Y… pic.twitter.com/ExpAnbr5Oj — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 29, 2026

Felipe Calderón recuerda su papel en la transición democrática

El expresidente Felipe Calderón lamentó su fallecimiento y lo reconoció como uno de los precursores de la transición democrática mexicana.

“Lamento mucho el fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los precursores de la transición democrática mexicana, hoy en curso de reversión”, expresó.

Lamento mucho el fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los precursores de la transición democrática mexicana, hoy en curso de reversión. Mi más sentido pésame a sus hijos, en especial a Lázaro, nietos, familiares, amigos y numerosos seguidores. Descanse en paz. — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) October 29, 2026

Calderón también envió sus condolencias a los hijos, nietos, familiares, amigos y seguidores del ingeniero, con una mención particular a Lázaro Cárdenas Batel.

Enrique Peña Nieto destaca su legado político

El expresidente Enrique Peña Nieto también lamentó la muerte de Cárdenas y destacó su papel en la apertura política y la pluralidad.

“Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país”, escribió.

Peña Nieto acompañó su mensaje con condolencias para la familia y los seres queridos del fundador del PRD.

Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano @c_cardenas_s, figura fundamental en la transición democrática de México.



Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en… — Enrique Peña Nieto (@EPN) October 29, 2026

AMLO: “Sin él, otra sería la realidad política del país”

Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente mediante un mensaje en redes sociales para despedir a Cárdenas, con quien compartió parte de su trayectoria política.

“Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”, expresó.

El exmandatario también recordó a Cárdenas como precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México y envió un abrazo a sus familiares, amigos y compañeros.

Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.



Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 29, 2026

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien a la postre se convertiría en uno de los personajes clave de la izquierda mexicana, nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano, y se graduó como ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Comenzó su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización por la que llegó al Senado y posteriormente fue gobernador de Michoacán, entre 1980 y 1986.

En 1987 encabezó la Corriente Democrática del PRI, un movimiento que cuestionó los procesos internos para elegir candidaturas. Tras su salida del partido, se convirtió en uno de los principales referentes de la oposición y compitió por la Presidencia de México en 1988, 1994 y 2000.

Su candidatura de 1988 encabezó un movimiento que cuestionó al sistema político de la época y se convirtió en un referente de las demandas de apertura democrática y respeto al voto.

También impulsó la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue fundador y alrededor del cual confluyeron políticos y movimientos de izquierda que buscaban construir una alternativa al partido que había gobernado México durante décadas.

En 1997 fue elegido por voto ciudadano como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, convirtiéndose en el primer titular electo de ese cargo.

Su trayectoria estuvo ligada a la defensa de los recursos nacionales, especialmente los energéticos, y a la apertura democrática del país. Desde la Corriente Democrática del PRI hasta la fundación del PRD, Cárdenas contribuyó a convertir a la oposición en una fuerza política con presencia nacional.

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