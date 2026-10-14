Puebla desmantela red de cámaras ilegales presuntamente ligada al huachigas

No se reportaron personas detenidas. Foto: SSP-Puebla

Fuerzas de seguridad desmantelaron un sistema de videovigilancia ilegal integrado por nueve cámaras instaladas en espacios públicos de Tepeaca, Puebla. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, los dispositivos presuntamente estarían relacionados con un grupo delictivo dedicado al robo de gas LP en la zona.

El hallazgo se realizó como parte de las acciones de seguridad y prevención del delito implementadas por la SSP, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

¿Qué más se sabe de las cámaras en Tepeaca, Puebla?

En una comunicación oficial, la SSP-Puebla indicó que las cámaras fueron ubicadas en postes de energía eléctrica, alumbrado público y telefonía fija, donde permanecían instaladas para realizar grabaciones desde la vía pública.

En Tepeaca, la Policía Estatal del @Gob_Puebla y @SEMAR_mx desmantelaron un sistema de vigilancia ilegal, instalado en postes de alumbrado y telefonía.



🚨 Se trata de 9 cámaras, presuntamente relacionadas con un grupo delictivo dedicado al robo de gas LP.



Este aseguramiento… pic.twitter.com/ZXJoeXLfzN — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) October 13, 2026

Los dispositivos fueron localizados en dos puntos del municipio: la localidad de San José Carpinteros y el centro de Tepeaca. Tras su detección, las autoridades procedieron a desmantelar el sistema y asegurar los nueve equipos de videograbación.

Cámaras estarían vinculadas con robo de gas LP

La Secretaría de Seguridad Pública señaló que, presuntamente el sistema de vigilancia estaría relacionado con un grupo delictivo dedicado al robo de gas LP en la región. Sin embargo, la información difundida por la dependencia no identifica al grupo al que supuestamente estarían vinculados los dispositivos ni detalla quién instaló las cámaras.

El aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas entre las corporaciones de seguridad para detectar posibles herramientas utilizadas por grupos delictivos y reducir su capacidad operativa.

La dependencia indicó que estas labores buscan fortalecer la prevención del delito mediante la localización de equipos que podrían ser utilizados para actividades ilícitas.

El retiro de las nueve cámaras se suma a las acciones de vigilancia desplegadas por las autoridades en Tepeaca. No hubo personas detenidas o posibles investigaciones derivadas de este aseguramiento.