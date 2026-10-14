La crisis por agua en Guadalajara no alcanzó a los clubes de futbol Chivas, Atlas y Leones Negros

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La crisis que se vive en el Área Metropolitana de Guadalajara con respecto a la distribución del agua que ha perjudicado a miles de tapatíos, no ha afectado a los clubes de futbol en la perla tapatía.

Chivas es el único de los tres clubes profesionales que tiene sus instalaciones dentro del área conurbada de la ciudad, ubicadas en Zapopan, muy cerca del Periférico y Avenida Vallarta, sin embargo, se encuentran en una zona que se no ha presentado afectaciones por la mala calidad del agua.

Incluso, al preguntar con vecinos de la zona de Jocotán, colonia en la cual se ubica el club Chivas Verde Valle, no reportan problema alguno con la calidad del agua que llega a esta zona, ni tampoco en La Gigantera, instalaciones muy cercanas a Verde Valle, y donde entrenan y trabajan los equipos filiales de Fuerzas Básicas del club rojiblanco.

Atlas y Leones Negros tampoco sufren por la situación del vital líquido. Al estar ubicados a varios kilómetros del Periférico, en los alrededores del Bosque de La Primavera, también en los límites del municipio de Zapopan, no padecen ninguna dificultad en la distribución de agua potable.

La Academia Aga, madriguera del Atlas, se encuentra muy cercanas a Nextipac, una pequeña localidad en la zona de Zapopan, mientras que los Leones Negros entrenan todos los días en sus instalaciones de La Primavera, ubicadas en el corazón del bosque del mismo nombre, a 35 kilómetros del centro de la Perla tapatía, por lo que estas afectaciones no alcanzan al club melenudo.

Por ahora los equipos respiran con tranquilidad y no tienen que preocuparse por el agua en sus instalaciones.