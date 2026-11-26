Los relacionan con “Los Zúñiga”. Foto: Genaro Zepeda

El presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, Eduardo Velázquez Medina, fue detenido la mañana de este jueves durante un operativo encabezado por fuerzas federales, como parte de las acciones para combatir la delincuencia organizada en territorio poblano.

¿Qué se sabe de la detención?

De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde es investigado por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado, además de presuntos vínculos con la organización delictiva denominada “Los Zúñiga”.

Esta agrupación criminal estaría relacionada con el robo de transporte de carga y la privación ilegal de la libertad de conductores en el corredor carretero Puebla-Veracruz

Como parte de la Operación Enjambre, autoridades federales y locales detuvieron a Eduardo “N”, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.



Los trabajos de inteligencia e… pic.twitter.com/kNyfhpUKlv — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 26, 2026

La captura del edil se habría concretado en el marco del Operativo Enjambre, estrategia del Gobierno Federal para investigar posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones delictivas.

Tras la detención del presidente municipal de Atzitzintla, el coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, informó que se realiza una investigación amplia en todo el estado para verificar que las autoridades municipales actúen conforme a la ley.

“Señalan que fue parte de un operativo coordinado desde el Gobierno de México por una investigación en el caso de este grupo delictivo denominado los Zuñiga una banda que estaba operando en la zona de Esperanza por muchas incidencias en materia de robo de autotransporte y las investigaciones señalan que el alcalde estaba vinculado con este grupo delictivo”, dijo García Parra.

El funcionario estatal señaló que estas acciones buscan detectar si existen servidores públicos que brindan protección a organizaciones criminales o que forman parte de ellas. Las investigaciones buscan identificar posibles irregularidades y responsabilidades de funcionarios municipales relacionados con actividades ilícitas.

Perfil del detenido

Eduardo Velázquez Medina asumió la presidencia municipal para el periodo 2024-2027, tras contender bajo las siglas de la coalición integrada por el PAN, PRI y PRD.

En noviembre de 2025, el alcalde recibió amenazas de un grupo delictivo que lo acusaba de brindar protección a integrantes de organizaciones criminales, señalamientos que en su momento rechazó. En aquel entonces, la renuncia de 20 policías municipales derivó en que las autoridades estatales asumieran el control de la seguridad pública en la demarcación. La captura del edil de Atzizintla se suma a la de otros presidentes municipales poblanos que han enfrentado investigaciones penales durante los últimos dos años.

Entre los casos más recientes destacan las detenciones de los alcaldes de Esperanza y Tepeyahualco, registradas en septiembre pasado.

Corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar su situación jurídica y esclarecer su probable participación en los delitos que se le atribuyen, bajo el principio de presunción de inocencia.

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