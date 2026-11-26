Foto: Cuartoscuro

La venta de supuestos billetes falsos “G5” y las ofertas de transferencias por cantidades mayores a cambio de depósitos menores son dos modalidades de fraude que se promocionan en redes sociales. Aunque funcionan de manera distinta, ambas pueden poner en riesgo el dinero y los datos bancarios de quienes participan.

En Uno TV te explicamos cómo operan, qué debes tener en cuenta y por qué aceptar estas propuestas podría traerte problemas con las autoridades.

¿Cómo funciona el fraude de los billetes G5?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), a través de su Unidad de Policía Cibernética, alertó en septiembre que esta modalidad opera mediante publicaciones, perfiles y grupos de Facebook, TikTok y Telegram que ofrecen supuestos billetes de alta calidad o con características similares a los auténticos.

Esta práctica no es reciente, pues desde el año pasado se reportó su presencia en México; aunado a ello, este modus comenzó hace años en Colombia, según usuarios

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Estos productos se promocionan mediante fotografías y videos, en los que los vendedores aseguran que están disponibles en paquetes de distintas cantidades y precios.

Cuando una persona muestra interés, el supuesto vendedor suele trasladar la conversación a un chat privado, donde proporciona instrucciones para realizar un depósito o transferencia bancaria con el objetivo de apartar o recibir el paquete.

Sin embargo, el riesgo es que, después de recibir el dinero, el vendedor deje de responder, bloquee a la víctima, elimine la publicación o proporcione información falsa sobre el envío. En otros casos, la persona puede recibir un producto distinto al anunciado.

¿Por qué puedes ir a la cárcel si usas billetes réplica “G5”?

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Aunque los billetes G5 se promocionan como réplicas de alta calidad, utilizarlos para realizar compras o cualquier otra operación a sabiendas de que son falsos puede constituir un delito federal.

Los artículos 234 a 236 del Código Penal Federal establecen que la falsificación de moneda se castiga con cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días multa.

Dicha disposición contempla a quienes produzcan, almacenen, distribuyan o introduzcan al país piezas con imágenes o elementos de los billetes en circulación que puedan engañar al público por su parecido con el dinero legal.

Además, la misma pena se aplica a quien, a sabiendas, haga uso de moneda falsificada; es decir, una persona que conoce el origen falso de los billetes y aun así los utiliza también puede enfrentar consecuencias penales.

No sólo billetes, también estafan con transferencias

Durante la búsqueda de ofertas relacionadas con los billetes G5, Uno TV encontró otra modalidad de posible fraude en redes sociales. En este caso, los supuestos vendedores no ofrecen billetes falsos, sino que prometen depositar cantidades mayores de dinero a cambio de una transferencia inicial.

Las ofertas encontradas manejan los siguientes montos:

900 pesos a cambio de recibir 5 mil 500 pesos

Mil 300 pesos para obtener 7 mil 900 pesos

Mil 800 pesos por una supuesta entrega de 11 mil pesos

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El mecanismo comienza cuando una persona interesada envía un mensaje para solicitar información, después, el supuesto operador explica las cantidades y comparte capturas de pantalla de presuntos casos de éxito para generar confianza.

Ejercicio realizado por UnoTV. Captura De Pantalla

Si la persona confirma que quiere participar, antes de proporcionar datos bancarios para que la posible víctima transfiera el dinero, le solicitan sus datos bancarios y su ubicación. También le aseguran que primero realizarán un depósito y posteriormente esperan que la persona les transfiera dinero.

Durante el intercambio, si el interesado tarda en responder, el supuesto vendedor comienza a insistir mediante llamadas telefónicas.

Aunque la oferta se presenta como una oportunidad para multiplicar el dinero, estas condiciones representan señales de alerta, ya que compartir información bancaria o aceptar movimientos de dinero de desconocidos puede exponer a una persona a operaciones cuyo origen desconoce.

Ejercicio realizado por Uno TV. Captura De Pantalla

¿Qué pasa si prestas tu cuenta bancaria a otra persona?

La Secretaría de Hacienda ha advertido sobre los riesgos de permitir que alguien más utilice una cuenta bancaria para recibir o transferir dinero, pues al hacerlo, el titular puede involucrarse en operaciones cuyo origen desconoce y enfrentar consecuencias financieras y legales, pues debe poder reconocer y explicar los movimientos realizados desde su cuenta.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recomienda desconfiar de cualquier propuesta que ofrezca dinero o comisiones a cambio de prestar una cuenta bancaria. Estas ofertas pueden estar relacionadas con posibles fraudes o esquemas de intermediación no autorizados.

Por ello, recibir dinero de desconocidos y transferirlo posteriormente a otras cuentas no debe considerarse una operación inofensiva. Es importante conocer el origen de los recursos y contar con información que permita justificar los movimientos bancarios.

¿Cómo evitar caer en estos fraudes?

La Policía Cibernética de la SSC CDMX y las recomendaciones de Hacienda permiten identificar algunas medidas para proteger el dinero y la información personal:

No realizar depósitos ni anticipos a desconocidos que ofrezcan supuestos billetes G5

Desconfiar de las promesas de obtener grandes cantidades de dinero con inversiones pequeñas

No prestar cuentas bancarias ni aceptar transferencias de origen desconocido

No compartir contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria

Verificar la identidad y reputación de las personas antes de realizar operaciones

Conservar capturas de pantalla, conversaciones, enlaces y comprobantes de pago si se detecta un posible fraude

Reportar perfiles y publicaciones sospechosas en las plataformas correspondientes

La recomendación principal es no participar en estas ofertas: una promesa de dinero fácil puede terminar en una pérdida económica o en problemas legales.

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