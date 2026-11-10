Familiares de reos del penal de San Miguel bloquean autopistas y avenidas de Puebla

Familiares de internos del penal de San Miguel bloquearon vías. Foto: Genaro Zepeda

Caos vial se desató en Puebla capital y su zona metropolitana luego que familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel realizaron bloqueos simultáneos en autopistas, avenidas y accesos a la ciudad, para denunciar presuntas extorsiones y cobros de piso al interior del centro penitenciario.

La protesta afectó a cientos de automovilistas que quedaron atrapados en largas filas de vehículos, debido a los cierres que los inconformes instalaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Uno de los bloqueos se registró sobre la autopista México-Puebla, donde los manifestantes incluso prendieron fuego a llantas sobre la carpeta asfáltica, generando columnas de humo y complicando todavía más la circulación.

Los cierres también se extendieron al Periférico Ecológico, a la altura del C5; la caseta de la autopista a Atlixco; Paseo Bravo; el puente de Xoxtla y el bulevar 5 de Mayo.

Estas movilizaciones provocaron severos congestionamientos, retrasos en los tiempos de traslado y complicaciones para quienes intentaban ingresar o salir de Puebla capital.

Los bloqueos comenzaron alrededor de las 10:00 horas y continúan en los puntos mencionados.

Mientras se desarrollaban los bloqueos, otro grupo de familiares de internos se dirigió a Casa Aguayo, sede de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, donde se concentraron para exigir una respuesta a sus denuncias.

Familiares de reclusos denuncian extorsiones y cobros de piso

Los inconformes señalaron que dentro del penal de San Miguel presuntamente se realizan cobros de piso y extorsiones que afectan a las personas privadas de la libertad y, en consecuencia, a sus familias.

Por ello, exigieron la intervención de las autoridades estatales para investigar estas prácticas y poner fin a los presuntos abusos dentro del centro penitenciario.

La protesta tuvo repercusiones en algunas de las vialidades más importantes de Puebla, particularmente en los accesos carreteros que conectan a la capital con otros municipios y estados.

El incendio de llantas sobre la autopista México-Puebla agravó las afectaciones para los conductores, quienes tuvieron que detener su marcha ante la presencia de manifestantes y obstáculos sobre la vialidad.

La movilización también generó complicaciones para transportistas, trabajadores y familias que transitaban por las zonas afectadas.

Los manifestantes demandan que las autoridades estatales atiendan sus denuncias y garanticen que las personas privadas de la libertad no sean víctimas de extorsiones dentro del penal de San Miguel.

Hasta el momento, las acusaciones de cobros de piso y extorsiones corresponden a señalamientos de los familiares y requieren ser investigadas por las autoridades competentes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.