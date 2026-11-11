Localizan en Puebla una maleta con el cuerpo de una mujer; víctima sería joven desaparecida

Autoridades descubrieron una maleta. Foto Genaro Zepeda

El hallazgo del cuerpo desmembrado de una mujer dentro de una maleta, en una vecindad ubicada en pleno centro del municipio de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, abrió una investigación por posible feminicidio.

Tres días después del descubrimiento, este miércoles trascendió la identidad de la víctima, mientras las autoridades buscan esclarecer el crimen y localizar a un hombre relacionado con el inmueble.

Encuentran maleta con restos humanos en su interior, en Puebla

El hallazgo ocurrió en una vecindad ubicada en el número 16 de la calle Matamoros, vecinos alertaron a las autoridades después de percibir olores fétidos que provenían de una de las habitaciones.

Policías municipales acudieron al inmueble y, al revisar el cuarto número 11, encontraron una maleta que contenía restos humanos correspondientes a una mujer.

Los agentes acordonaron la zona y solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, cuyos peritos realizaron el levantamiento de los restos y recolectaron indicios para iniciar las investigaciones.

Autoridades de Puebla habrían identificado a la víctima y al posible feminicida

La víctima podría ser Juana Vega Guerrero, de 24 años de edad, quien tenía 15 días sin tener contacto con sus familiares.

De acuerdo con información difundida este miércoles, fuentes ministeriales regionales adelantaron que un familiar habría reconocido a la joven, aunque la Fiscalía de Puebla todavía no ha confirmado mediante algún comunicado el resultado de los estudios periciales.

Las investigaciones también se concentran en establecer el paradero de Ariel Fuentes Piedra, de 35 años, conocido como el “Russo”, quien presuntamente ocupaba la habitación donde fueron encontrados los restos humanos.

Se sabe que la madre del sujeto acudió al inmueble durante las diligencias y señaló que no tenía contacto con él desde el pasado 31 de octubre.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado sobre alguna orden de aprehensión en su contra; sin embargo, trascendió que sostenía una relación cercana con la víctima.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer las circunstancias del crimen.

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